In Italia ci sono troppi lupi che minacciano l'uomo? Cosa sapere : Con più di 17 mila firme, una petizione contro la diffusione del lupo sta tentando la scalata fino ai tavoli di Bruxelles. L’iniziativa è stata lanciata dall'assessore altoatesino per l'agricoltura Arnold Schuler, che chiede alle autorità nazionali ed europee di concedere maggiori poteri alla Provincia di Bolzano per la gestione dell’animale e per l’alleggerimento della sua presenza nella ...

Galaxy S9 e S9 Plus sono in vendita in Italia : come acquistarli a 450 euro | Data di uscita - prezzo e caratteristiche ufficiali : Galaxy S9 e S9 Plus, ecco come acquistarli a 450 euro - Data uscita, prezzo e caratteristiche Galaxy S9 e S9 Plus sono in vendita in Italia: come acquistarli a 450 euro - Data di uscita, prezzo e ...

Fitch conferma il rating dell’Italia : BBB «Ma stabilità e riforme sono a rischio» : L’agenzia conferma il rating BBB: «Outlook stabile, attesa solo una graduale riduzione debito», al 128,8% nel 2019

Milano-Sanremo - tutti contro Sagan e Kwiatkowski. Per l'Italia ci sono Nibali e Viviani : I due corridori più quotati per la vittoria sul traguardo di Sanremo, sono il campione del mondo Peter Sagan della Bora Hansgrohe e Michal Kwiatkowski della Sky. Il polacco della Sky questa corsa l'...

Perchè le commedie Italiane non sono tutte come Metti la nonna in freezer? : C’è un senso di stanchezza, vecchiaia, amarezza e disillusione che assale quasi sempre quando ci si avvicina in cinema o in tv ad una commedia italiana. Esclusi rari casi (ciao Smetto quando voglio!) e le consuete sicurezze inscalfibili (ciao Virzì! ciao Francesco Bruni! ciao Verdone!), il resto è un panorama diviso equamente tra film di comici televisivi quasi sempre certi che fare anche i registi sia una buona decisione (anche Checco Zalone, ...

Asma grave - sono 10mila gli Italiani che ne soffrono. Il punto sulle terapie : Il 6% della popolazione italiana soffre di Asma. Un problema che nel nostro Paese affligge circa 3 milioni di persone, di cui 10 mila colpite in forma grave. Dalle nuove frontiere della ricerca arrivano cure sempre più personalizzate, sulle quali si è fatto il punto oggi a Milano durante un simposio promosso da Gsk nell’ambito del XVI Forum internazionale di pneumologia. Fra gli argomenti al centro dei lavori i risultati dello studio ...

Mercatini dell'usato - la replica di Edit Italia al Comitato Tutela Ambulanti : "Le regole ci sono" : ... cronaca di Ferrara , https:// www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/Mercatini-riuso- 1.3779613 , in cui si fa portavoce delle istanze del 'Comitato Tutela Ambulanti, Antiquariato e Collezionismo' ...

Boxe - WSB 2018 : gli Italia Thunder tornano sul ring! Sfida ai British Lionhearts - ci sono Vianello e Natalizi : Gli Italia Thunder sono pronti per tornare sul ring: venerdì 16 marzo affronteranno i British Lionhearts a Cernusco sul Naviglio nella quarta giornata delle World Series of Boxing. Dopo il 5-0 maturato in trasferta un paio di settimane fa, la nostra formazione vuole tornare al successo: la vittoria manca dall’esordio contro il team croato ed è fondamentale per continuare a sognare in grande. Come sempre sono in programma cinque match, in ...

Milano-Sanremo 2018 : gli Italiani che possono sognare la vittoria. Elia Viviani la speranza maggiore : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...

Atrofia muscolare spinale - ora sono 18 i centri clinici Italiani che somministrano Spinraza. Uno dei primi pazienti adulti : “Uno dei giorni più belli della mia vita” : “È uno dei giorni più belli della mia vita, finalmente ho ricevuto la possibilità di far parte del primo trattamento clinico per la mia patologia (la Sma, ndr). sono molto emozionato perché tra una settimana inizierò a fare le iniezioni intratecali del nuovo farmaco capace di bloccare il degenerare della Sma. sono passato da avere una speranza, che ho comunque sempre coltivato nel mio cuore, a un sogno che si realizza concretamente. Stiamo ...

Rossi - BankItalia - : M5S e Lega populisti? Sono contro apparati : Roma, 14 mar. , askanews, - Il Movimento Cinque Stelle e la Lega Nord Sono due forze politiche che "si oppongono a molti apparati" ed è difficile dire se siano populisti. Lo ha detto il direttore ...

BankItalia : "Non ci sono soldi per reddito cittadinanza" : "La mancanza di copertura che la Lega ha presentato sulla flat tax non è dissimile dalla mancanza di coperture del reddito di cittadinanza dei 5 Stelle. Quindi, dal punto di vista dell'impatto ...

Perché Cina e Stati Uniti sono fondamentali per il futuro dei vini rossi Italiani : In prima posizione troviamo la Cina, con 17,4 milioni di ettolitri consumati ogni anno. Seguono gli Stati Uniti, a 12,5 milioni, la Francia, a 10,6 milioni, e l’Italia, a margine del podio con i suoi 9,2 milioni. È questa la geografia mondiale del consumo di vino rosso che emerge dall’ultima ricerca di Wine Monitor di Nomisma, commissionata dall’azienda veronese Pasqua Cantine. Un’indagine che sottolinea l’importanza crescente del Far East e ...