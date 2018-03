Il ritmo del duetto di Laura Pausini feat Simone e Simaria in Novo | audio e testo

L'algoritmo non vale l'uomo - tutti i limiti del recruitment 'artificiale' : In definitiva, siamo di nuovo dinanzi al dilemma della Laborem exercens ovvero a quello di obliterare o meno, in nome della scienza, i valori dell'umanesimo, trasformando la tecnica da valore-mezzo a ...

Insegnare ad un algoritmo il mestiere del radiologo : Addestrare le macchine perché affianchino i radiologi. Un algoritmo che permetta di arrivare a diagnosi più veloci, riducendo i costi

Insegnare ad un algoritmo il mestiere del radiologo : “Sostanzialmente, un radiologo riconosce delle forme. Questo è un compito che possiamo far svolgere anche a degli algoritmi. A patto, certo, che li abbiamo addestrati correttamente“. Questa la sfida secondo Arturo Chiti, responsabile della Medicina nucleare all’Humanitas e docente all’Humanitas University, che ha scritto anche un articolo nel numero di Wired Italia in edicola. “Il meccanismo con cui il cervello ...

«Mio fratello è un famoso disc jockey ma io non ho alcun senso del ritmo» : Seguendola in tv molti se lo chiedono. Visto che la fiction è vista da milioni di spettatori. Ma Nathalie Guetta assomiglia a Natalina? Ovvero: l'attrice francese che in un improbabile quanto ...

Italia - economia in crescita ma a un ritmo più lento della media UE : La crescita Italiana nel 2017 ha superato le attese. Rispetto a un anno fa circa, quando le aspettative erano per una variazione del PIL attorno al punto percentuale, con +1,5/+1,6% di verosimile

Confcommercio - economia in crescita ma a un ritmo più lento della media Ue : La crescita italiana nel 2017 ha superato le attese. Rispetto a un anno fa circa, quando le aspettative erano per una variazione del PIL attorno al punto percentuale, con +1,5/+1,6% di verosimile ...

Italia - economia in crescita ma a un ritmo più lento della media UE : La crescita Italiana nel 2017 ha superato le attese. Rispetto a un anno fa circa, quando le aspettative erano per una variazione del PIL attorno al punto percentuale, con +1,5/+1,6% di verosimile ...

Sanremo 2018 - la diretta della finalissima : al via la gara tra i 20 big. Laura Pausini sul palco (con problemi tecnici) - stasera ritmo sostenuto. Lo Stato Sociale e Paddy fanno ballare l’Ariston : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle Nuove ...

Sanremo 2018 - la diretta della finalissima : al via la gara tra i 20 big. Laura Pausini sul palco (con problemi tecnici) - stasera ritmo sostenuto : ci “grazieranno” finendo prima dell’una? : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle Nuove ...

Piero Pelù : età - altezza - peso - moglie - figli - vita privata dell’ex Litfiba. Una carriera vissuta sempre al limite - una famiglia numerosa costruita a ritmo di musica : Una vita dedicata alla musica, uno dei massimi esponenti del rock italiano ancora oggi capace di trascinare il pubblico con la forza della sua musica e la sua carica rimasta intatta nonostante le candeline dei 56 anni ormai in arrivo. Parliamo, ovviamente, di Piero Pelù. Nato a Firenze il 10 febbraio del 1962, alto 1 e metro e 83 per 78 chili di peso, il cantante è noto soprattutto per essere stato fondatore e leader della famosissima ...

La produzione della Zona Euro cresce a un ritmo più serrato del previsto : L'economia dell'EuroZona si rafforza più del previsto a gennaio. L'indice finale Composito della produzione elaborato da IHS Markit è stato rivisto al rialzo a 58,8 rispetto ai 58,6 della stima flash

La produzione della Zona Euro cresce a un ritmo più serrato del previsto : Teleborsa, - L'economia dell'EuroZona si rafforza più del previsto a gennaio. L' indice finale Composito della produzione elaborato da IHS Markit è stato rivisto al rialzo a 58,8 rispetto ai 58,6 della stima flash ...

La produzione della Zona Euro cresce a un ritmo più serrato del previsto : L'economia dell'EuroZona si rafforza più del previsto a gennaio. L' indice finale Composito della produzione elaborato da IHS Markit è stato rivisto al rialzo a 58,8 rispetto ai 58,6 della stima flash ...

Scattare con Zasha al ritmo della pioggia : … Fuori diluvia e il rumore della pioggia arriva ovattato assieme al lontano ronzio delle auto fuori dallo studio, un delicato sottofondo urbano. Zasha viene da Mosca, un corpo longilineo, uno sguardo glaciale e una calma pacifica, come una pantera che placidamente dondola la coda. Finito il lavoro, si siede su uno sgabello e facciamo qualche scatto più naturale. Scattiamo quasi in silenzio, la musica di un pianoforte come sottofondo, un ...