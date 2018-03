Il retroscena Liti e vendette Il centrodestra sta già tentando il suicidio

[Il retroscena ] Niente soldi per il Cavaliere. In politica risorge ma negli affari incassa zero. Ecco i conti delle società : "Non ho mai fatto affari con la politica , anzi, ci ho perso e basta", disse Berlusconi, rispondendo alle accuse che gli erano state mosse a quel tempo da Romano Prodi. A inizio 2013, quando era ...

[Il retroscena] Imbarazzi - paure e l'addio a calcio. Ecco la prima volta di Galliani in politica : "Non so nulla - dovete insegnarmi tutto" : Anche Galliani, insomma, si gioca la carta dell'imprenditore prestato alla politica, come l' "amico Silvio", che, stavolta, non sarà a Palazzo Madama ad aspettarlo e non è nemmeno in lista perché ...