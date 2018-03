Il progetto per pensare in 3d alle medie

Radiocor : no giornalisti a 'newco senza progetto' - sciopero il 19 : Roma, 16 mar. , askanews, L'assemblea di redazione di Radiocor Plus 'accoglie con sconcerto l'improvviso dietrofront dell'azienda che, dopo aver sostenuto per mesi che l'orizzonte strategico per l'...

I giganti del tech hanno un progetto per bloccare per sempre il traffico illecito di animali : 'Un mercato online non regolato consente ai criminali di vendere illegalmente i prodotti in tutto il mondo con facilità', denuncia il Wwf sul proprio sito. 'Acquistare l'avorio delle zanne degli ...

I giganti del tech hanno un progetto per bloccare per sempre il traffico illecito di animali : Elefanti, rinoceronti, tigri e tartarughe marittime potrebbero presto trovare nella tecnologia un prezioso alleato per la propria sopravvivenza. Ventuno società, da Google ad Alibaba, fino a Facebook ed eBay hanno firmato la propria adesione al Global Coalition to End Wildlife Trafficking Online, il progetto di contrasto al traffico illegale degli animali messo a punto da Wwf insieme all’organizzazione International Fund for Animal ...

progetto Donna presenta Stefania Adami - fotografa per passione : Viaggio alla scoperta del multiforme universo femminile" è quello di risaltare le mille risorse, la creatività, la genialità femminile, attraverso presentazioni, incontri, eventi, spettacoli con ...

“Hammer” - progetto Nasa per distruggere asteroidi/ La navicella spaziale potrebbe salvarci dall'Armageddon : “Hammer”, progetto Nasa per distruggere asteroidi. La navicella spaziale potrebbe salvarci dall'Armageddon: le ultime notizie sulla nuova minaccia, “Bennu”, e le contromisure(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:04:00 GMT)

Al via il progetto 10.000 alberi per Pantelleria : 250 piante di mirto per non dimenticare l’incendio 2016 : Grazie al contributo di importanti aziende nazionali e al supporto dei cittadini, con la piantumazione di 250 piantine di mirto (Myrtus communis), in occasione della Giornata Mondiale delle Foreste, parte il progetto di riforestazione dell’isola Pantelleria che, a seguito del vasto rogo di origine dolosa nel 2016, ha perso oltre 600 ettari di boschi e vegetazione autoctona. Promotore dell’iniziativa è il Comitato Parchi per Kyoto, onlus ...

Dopo SpaceX - Tesla e Hyperloop ecco il nuovo grande progetto di Elon Musk : Dopo i progetti relativi a Marte, le auto Tesla, il treno veloce Hyperloop e i trasporti urbani con navette sotterranee, Elon Musk ora punta al settore dell’editoria. L’imprenditore starebbe fondando una media company: lo ha annunciato su Twitter, spiegando che è Thud il nome “del suo nuovo impero intergalattico“. La conferma dell’interesse di Musk nei media arriva da alcuni organi di stampa, secondo cui ...

Atlantia : Perez - progetto lungo periodo - no smembramento Abertis : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – L’accordo di partnership tra Atlantia, Acs e Hochtief si poggia su “un progetto di lungo periodo, con la speranza che duri per sempre” e non su un’operazione di “smembramento degli asset di Abertis”. Ad affermarlo è stato il presidente di Acs, Florentino Perez nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’ad di Atlantia ,Giovanni Castellucci. Della nuova società ...

Dopo Marte - Tesla e Hyperloop Elon Musk ha un nuovo progetto : starebbe fondando una media company : Dopo i progetti relativi a Marte, le auto Tesla, il treno veloce Hyperloop e i trasporti urbani con navette sotterranee, Elon Musk ora punta al settore dell’editoria. L’imprenditore starebbe fondando una media company: lo ha annunciato su Twitter, spiegando che è Thud il nome “del suo nuovo impero intergalattico“. La conferma dell’interesse di Musk nei media arriva da alcuni organi di stampa, secondo cui ...

Digi e Lode - il progetto di Hera per la digitalizzazione delle scuole - premia i primi 20 istituti con 50.000 euro : ...in autonomia dagli istituti con l'obiettivo di dotarsi di strumenti innovativi sempre più necessari per sviluppare competenze in grado di affrontare i veloci cambiamenti che caratterizzano il mondo ...

Rai - progetto operativo per scheda Tivùsat senza costi aggiuntivi : Rai proseguirà la sua opera al servizio dei telespettatori anche quando, a partire dal 2020, cambieranno la distribuzione delle frequenze e il sistema di diffusione di segnali radiotelevisivi digitali.In attuazione di quanto stabilito dalla Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione del Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e dal contratto di servizio, Rai presenterà un progetto ...

progetto "Diteca" per il teatro - presentati i risultati : Il programma "Diteca" area Nord, avviato nel mese di giugno 2017, si è concluso il 10 marzo 2018 ed ha coinvolto 15 compagnie teatrali, con 42 spettacoli allestiti in 17 location, oltre 50 artisti ...

Il progetto della Superlega Europea : 24 big - senza retrocessioni e Fair Play Finanziario : Un campionato per ricchi quindi, che vedrebbe protagonisti i migliori calciatori del mondo ed escluderebbe, per forza di cose, la possibilità del trionfo di qualche "piccola" squadra, con ...

Milan - il progetto dello stadio di proprietà come chiave per il rifinanziamento : L'idea è che un impianto di proprietà possa attrarre più investitori e garantire più facilmente in prospettiva un miglioramento dei conti del club rossonero. L'articolo Milan, il progetto dello stadio di proprietà come chiave per il rifinanziamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.