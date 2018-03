IL PIANETA ROSSO Su Iris il film con Val Kilmer e Carrie-Anne Moss oggi | 17 marzo 2018

Marte : ecco come sarà la prima colonia umana sul PIANETA ROSSO attraverso gli occhi di Elon Musk : Elon Musk afferma che la prima colonia umana su Marte non sarà una “via di fuga per i ricchi”, ma sarà un posto dove un piccolo gruppo di persone “per le quali il brivido del confine supera il rischio e il pericolo” pianterà il seme per una società democratica e imprenditoriale. All’inizio ci sarà “l’infrastruttura più elementare. Solo una base per creare propulsori, una centrale elettrica, una cupola in cui coltivare prodotti vegetali, tutti ...

La Tesla in viaggio verso Marte rischia di contaminare il PIANETA rosso? : La Tesla Roadster lanciata nello Spazio con il Falcon Heavy di SpaceX all’inizio di febbraio non smette di far parlare di sé. Dopo l’esercizio di calcolo per sapere se e quando l’auto di Elon Musk si schianterà sulla Terra, adesso sono i docenti della Purdue University (Indiana, Usa) a prendere la parola. Secondo Jay Melosh, docente dell’istituto, la Tesla sarebbe il corpo celeste con la carica di batteri terrestri più ...

Panorami dal PIANETA ROSSO : “girini” - valanghe e sedimenti sul volto di Marte : Un girino che fluttua leggiadro sul terreno sabbioso. Una valanga le cui diramazioni sinuose ricordano i rami del corallo. Un insieme di sedimenti rocciosi che si ergono massicci dalle profondità di un imponente canyon. E’ questo il terzetto di recenti vedute di Marte che ha arricchito la galleria di immagini realizzate dalla sonda Mro (Mars Reconnaissance Orbiter) della Nasa. Le foto, scattate con lo ...

“Marte - incontri ravvicinati con il PIANETA rosso” : la mostra approda a Milano : Inaugurata ieri a Milano, nelle sale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, la mostra “Marte, incontri ravvicinati con il pianeta rosso“, ideata da Viviana Panaccia della Vivi&Partners e promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana, Ministero dei beni e delle attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione con Agenzia Spaziale Europea, INAF, ...

