Il Partito Democratico ' benedice' Frattura | il governatore si gioca la carta del mandato

L'articolo 27 dello statuto del Partito Democratico permette consultazioni interne : Le regole Pd Martina vuole fare come la Spd: lo faccia, lo statuto lo prevede L'articolo 27 norma i referendum interni. Il reggente: "Serve democrazia diretta, come in Germania" I socialdemocratici hanno deciso così se governare o no

Ora serve un nuovo Partito Democratico - si apra una Costituente : Sono da tempo convinto che per il Partito Democratico sia giunta la necessità di un nuovo inizio. Il voto lo ha confermato, purtroppo, oltre ogni più pessimistica previsione. Il cammino dei Democratici ha attraversato due cicli decennali, il primo (dal 1995 al 2005) è stato quello dell'Ulivo, poi è nato il PD il cui ciclo fondativo si chiude con questo voto. Il Partito Democratico, a mio avviso, è stato solo ...

Al via la Direzione del Partito Democratico - Martina : "Guiderò il partito con massima collegialità" : Renzi assente: "Tornerò all'assemblea, e li spiegherò le mie ragioni". Ha aperto la Direzione il vicesegretario Maurizio Martina, che riceverà il mandato di guidare il partito fino al congresso. Oggi si vedrà se le correnti andranno all'attacco o rimanderanno l'offensiva finale

Al via la Direzione del Partito Democratico - Renzi assente : Il segretario dimissionario lo aveva già annunciato: "Tornerò all'assemblea, e li spiegherò le mie ragioni". Oggi si vedrà se le correnti andranno all'attacco o rimanderanno l'offensiva finale

La fine (prevedibile) di Matteo Renzi e del Partito Democratico Video : Un tempo, tutti volevano essere come lui. Matteo Renzi [Video] era giovane, fresco, carismatico, aveva in mano il potere di uno dei Paesi più forte dell’Europa. Era un modello politico da invidiare. Ma sono bastate poche o tante? mosse sbagliate per finire dall’altra parte della sponda. In un’intervista pubblicata oggi sul Corriere della sera, l’ex presidente del Consiglio ha dichiarato chiuso il ciclo come segretario del #Partito Democratico. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 marzo : L’eurodeputata della sinistra e il collega ecologista francese invitano il Partito Democratico a trattare con il M5s (e con LeU) per “costruire – scrivono – l’alternativa a un governo che aprirebbe le porte al nazionalismo - al razzismo - alla xenofobia” : L’appello “Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista” Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: “Compiacersi all’opposizione non è all’altezza della sfida” di Pascal Durand* e Barbara Spinelli** Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Pic Indolor. “Gentiloni rassicura i leader europei. Telefonate con Merkel e Macron” (Corriere della sera, 7.3). Tranquilli, amici, non ho sentito niente. Elettore a ...

[L'esclusiva] La grande sconfitta del Partito Democratico e il "fascino del perdente" : Due signore commentano la débâcle elettorale del Partito di Renzi alle elezioni politiche del 4 marzo e tutte le polemiche interne che si sono susseguite nella settimana posto voto. 10 marzo 2018 ...

Pif al Partito Democratico : "Avete governato con Alfano e Verdini e ora fate storie per il M5S?" : fate poco gli schizzinosi. È questo il senso dell'appello lanciato da Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, con un video pubblicato sulla sua bacheca Facebook al Pd. Nel filmato Pif si rivolge direttamente al Partito Democratico e ai suoi vertici. "Avete fatto un governo con Angelino Alfano, con Denis Verdini e il patto con Berlusconi. Nella coalizione avete Casini. E adesso fate storie per il Movimento 5 stelle. Forse è arrivato ...

eletti Partito Democratico renziani : Il partito democratico alle Camere parla sempre di più toscano con forte accento fiorentino: le truppe renziane sono la stragrande maggioranza degli eletti, circa il 60%, come ampiamente prevedibile dopo la notte delle liste del 26 gennaio, quando l'ala orlandiana del partito, assieme a quella guidata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, battagliò fino alle prime ore del mattino pur di vedere riconosciuta la ...

Partito Democratico : verso il nuovo segretario : Le dimissioni di Renzi, il totonomine per la sua successione, la battaglia interna al Partito sulla possibile alleanza di governo con il M5S

