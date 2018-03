Il Parco Nazionale dell’Aspromonte si candida all’UNESCO Global Geoparks

Vacanze a giugno? “Naturalmente” al Kristiania - tra escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio - relax e grandi offerte : È immerso nel verdissimo cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), punto di partenza ideale per andare alla scoperta di specie protette di piante e fiori, di cervi, stambecchi, caprioli, marmotte e di un territorio incantevole che sa donare un grande senso di pace, ma anche mille opportunità per attività all’aria aperta. Gli sportivi possono sbizzarrirsi tra i ...

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi : storia e attrattive [GALLERY] : 1/6 ...

PAT - MUSE * Tanzania : inauguraTO il Centro visitatori Parco Nazionale Monti Udzungwa - Presenti l'assessora Ferrari E il direttore Lanzinger ... : ... un terzo del Trentino " dove la Provincia autonoma di Trento, con l'assessora alla cooperazione internazionale Sara Ferrari, e il MUSE-MUSEo della scienza di Trento, con il suo direttore Michele ...

Sleddog - corsa con cani da slitta nel Parco Nazionale della Sila : Il divertimento, assicurano gli organizzatori, sarà garantito a grandi e piccini, grazie all'animazione prevista per domenica che intratterrà i più piccoli con spettacoli ed altre attività sulla neve.

L’eccezionale svernamento della Cicogna nera nel Parco Nazionale della Sila [FOTO] : 1/8 ...

L’eccezionale svernamento della Cicogna nera nel Parco Nazionale della Sila [FOTO] : 1/8 ...

Tre bambini vivono per anni in baracca di cartone nel Parco Nazionale - genitori arrestati : Tre bambini vivono per anni in baracca di cartone nel parco nazionale, genitori arrestati I piccoli di 11, 13 e 14 anni costretti a vivere senza acqua ed elettricità e tra cumuli di rifiuti e feci.Continua a leggere I piccoli di 11, 13 e 14 anni costretti a vivere senza acqua ed elettricità e tra […] L'articolo Tre bambini vivono per anni in baracca di cartone nel parco nazionale, genitori arrestati è su NewsGo.

il Parco NAIGAE - boom del turismo ambientale : il Parco Nazionale dell’Aspromonte ospiterà il Meeting nazionale delle Guide : “Aspromonte per quattro giorni capitale del turismo ambientale. Sarà il Parco nazionale dell’Aspromonte ad ospitare il prossimo Meeting nazionale, primaverile, delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Con il Parco c’è stata subito intesa e siamo felici di poter ritornare nei luoghi in cui le Guide mossero i primi passi ben 25 anni fa. Oggi il turismo ambientale in Italia è in crescita, AIGAE è in crescita ed interpreta la giusta formula ...

CF : Parco Nazionale Locarnese - approvato accordo con Italia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Parco Nazionale dell’Asinara : un paradiso a cielo aperto in Sardegna : In provincia di Sassari, più precisamente nel comune di Porto Torres, in Sardegna, sorge un paradiso a cielo aperto: il Parco Nazionale dell’Asinara; un’area naturale protetta istituita nel 1997. Sin dall’antichità l’Asinara è stata molto frequentata da popolazioni di navigatori quali fenici, greci e romani, grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo. Nel Medioevo i monaci camaldolesi colonizzarono l’Isola e si dedicarono a coltivare ...

Parco Nazionale Appennino Lucano presente all'Agri Travel Slow Travel Expo di Bergamo. : La presenza del nostro Parco ha lo scopo di promuovere il binomio parchi-agricoltura come formula vincente di uno sviluppo sostenibile dell'economia della comunità. Non c'è modo migliore per ...

Parco Nazionale Gran Paradiso : Yoga e ciaspole al Gran Paradiso : Le escursioni con le ciaspole (o racchette da neve) hanno avuto negli ultimi anni un Grandissimo successo: sarà perché si tratta di un’attività poco costosa, sarà perché che non richiede particolari doti atletiche né Grandi attrezzature, quindi è adatta a tutti, o forse perché consente di immergersi davvero nel silenzio della montagna in inverno; generalmente poi, le escursioni con le racchette, terminano in bellezza, cioè a tavola, con una ...

Parco Nazionale della Sila candidato patrimonio dell'Unesco - 'un ecosistema unico' : La decisione e' del consiglio direttivo della Commissione Nazionale Italiana dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. A sostenere questa iniziativa e' ...

Ambiente : il Parco Nazionale della Sila candidato a patrimonio Unesco : Gli “Ecosistemi forestali della Sila” sono stati candidati a rappresentare l’Italia nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco per il 2019: lo ha deciso il consiglio direttivo della Commissione Nazionale Italiana dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. A sostenere l’iniziativa è soprattutto il Parco Nazionale della Sila, istituito il 14 novembre 2002 ...