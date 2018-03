Il mondo non è pronto per una nuova grande eruzione vulcanica

Massacro di My Lai - cinquant'anni fa le foto che mostrarono al mondo la vergogna del Vietnam. Il fotografo : "Ai soldati dicevano : Andate e sparate - i vietnamiti non sono umani" : Attenzione: alcune immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità"C'era un uomo con due bimbi al seguito e un cestino in mano che andava incontro ai soldati, sul volto la disperazione. Gridava 'No VC, No VC, No VC!'. Cercava di dire che loro non erano vietcong. Uno dei militari, non fece una piega. Sparò a tutti e tre". cinquant'anni fa, il 16 marzo 1968, il Massacro di My Lain fu una delle pagine più scure del Vietnam. ...

“Mamma - mi aiuti?”. A 10 anni si ritrova in sedia a rotelle. Non riesce più ad allacciarsi le scarpe - la madre sottovaluta - la tragedia. Una piccola caduta in campo - poi l’ospedale. Una famiglia distrutta : “Il nostro mondo si è frantumato” : Alfie Butt è un bambino come tanti, a 10 anni nella sua vita c’era la famiglia, la scuola e gli amichetti e mai avrebbe immaginato che di lì a poco sarebbe iniziato un assurdo calvario. Tutto è iniziato quando ha chiesto inaspettatamente alla mamma di allacciargli le scarpe, perché lui non ci riusciva. La donna ha subito pensato che il piccolo si fosse fatto male a un piede giocando mentre giocava a calcio e poi come tutte le ...

La Turchia di Erdogan bombarda i curdi a Afrin. E il mondo fa finta di non vedere : La Turchia continua la sua offensiva contro i curdi nel nord ovest della Siria. Le truppe di Erdogan hanno circondato Afrin e interrotto la fornitura d’acqua alla città. Ieri i bombardamenti dell’aviazione e dell’artiglieria turca hanno causato 12 morti. Anche diversi italiani stanno combattendo a fianco dei curdi. Dal 20 gennaio, quando è iniziata l’operazione miliare “Ramoscello d’ulivo”, si contano già centinaia di vittime tra i ...

Gigi de Palo : "Non sapevamo nostro figlio fosse down. Per il mondo è incomprensibile - ma siamo felicissimi" : "Finalmente e in anticipo è nato Giorgio Maria De Palo. Ci ha fatto prendere un coccolone, di notte, staccando la placenta con il suo desiderio di vita. È nato con la sindrome di Down, ma un po' ce lo aspettavamo. Troppi segnali dall'alto, troppi incontri, addirittura qualche preghiera spontanea e azzardata che ci aveva fatto spaventare di noi stessi. Io e Anna Chiara Gambini siamo felicissimi. Incomprensibilmente (per il mondo) ...

Finali Coppa del mondo - Goggia inarrestabile : vince il superG di Aare - quinta la Brignone : Ancora un successo per l'Italia con Sofia Goggia che in 1.07.92 ha vinto, terzo successo stagionale e quinto in carriera oltre all'oro olimpico in discesa, il superG alle Finali di cdm di Aare. ...

Sofia non ne sbaglia una La coppa del mondo è sua : Anche il Premier Paolo Gentiloni, con un tweet emozionato , «#Libera Italia in cima al mondo! Grazie Sofia #Goggia», ha voluto renderle onore, così come pure il ministro dello Sport Luca Lotti.

Caccia americano intercetta un oggetto non identificato : il VIDEO dell’UFO fa il giro del mondo : Indietro 14 marzo 2018 2018-03-14T15:24:23+00:00 Ancora nessun commento ufficiale dal Pentagono sul VIDEO dell’UFO intercettato da un Caccia della Marina americana.L’incontro con l’oggetto volante non identificato risale al 2015, ma è stato reso pubblico solo adesso. “Wow, che cos’è?” esclama un pilota nel VIDEO. “Oddio, amico, guarda come vola!”, risponde un altro. Il VIDEO, catturato […] L'articolo Caccia americano intercetta un oggetto ...

United - Mourinho : "Non è la fine del mondo - questo è il calcio" : Il tecnico portoghese dopo il ko col Siviglia e l'uscita dalla Champions: "Non è la prima volta per il club..."

Mountain Bike - Coppa del mondo 2018 : Gioele Bertolini può cresce - Tiberi ok - Fatica Fontana. Lechner rimonta ma non basta : Nel fine settimana ha preso il via a Stellenbosch, in Sud Africa, la Coppa del Mondo di Mountain Bike 2018. Impegnati anche diversi atleti italiani: proviamo ad analizzare le loro prestazioni, con un occhio di riguardo per coloro che sono riusciti ad ottenere i migliori risultati. Partiamo dalla categoria elite maschile, nella quale il miglior azzurro è stato Andrea Tiberi. Una gara solida, specialmente nella parte centrale, che lo ha condotto ...

Lutto nel mondo della musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

Lutto nel mondo della musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

Biathlon - Coppa del mondo Oslo 2018 : Montello non recupera - esordio per Daniele Cappellari : Giuseppe Montello è costretto a dare forfait anche per la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oslo, dopo aver saltato per influenza l’appuntamento finlandese di Kontiolahti: a prendere il suo posto in Norvegia, dove è prevista la staffetta in cui l’Italia difende un importante quinto posto a livello maschile, ci sarà l’esordio in Coppa del Mondo del conterraneo e friulano Daniele Cappellari, ventunenne di Forni di Sopra ...

“Ma che fate? Tornate a casa”. Da soli - costretti a camminare nella neve - le foto di questi due ragazzi fanno il giro del mondo. Ma dietro quell’apparente dramma c’è una realtà non scontata - destinata a far discutere (e parecchio) : Ci sono genitori, in tempi come questi, che difendono i propri figli a spada tratta in qualsiasi situazione e circostanza, arrivando a schierarsi di volta in volta contro altre famiglie, amici, compagni, professori e presidi pur di non ammettere le responsabilità dei loro pargoletti, anche quando evidenti. E ci sono, invece, mamme e papà che di fronte a certi atteggiamenti non transigono davvero, arrivando a mettere in atto punizioni ...

'È un mondo in cui i cretini sono la maggioranza. Sono furiosa contro la sinistra - non ha fatto antagonismo culturale' : Stiamo parlando di un mondo in cui i cretini Sono la maggioranza e vanno avanti come dei caterpillar, facendo scelte selvagge. Il problema non è chi legge Fabio Volo, o chi compra il Premio Strega e ...