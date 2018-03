“Il mio ex e Paola?” Ah! Le prime parole di Cecilia Rodriguez Il commento a caldo sulla

“Il tumore al cervello di mio figlio”. La famosa conduttrice racconta tutto per la prima volta. Il ragazzo stava male - pensava che non fosse nulla. Ma quella vocina insistente le ha detto di approfondire : “La diagnosi è stata devastante”. Poi l’appello : “Non sottovalutate questi sintomi” : Un adolescente come tanti, un po’ svogliato e pigro e con poca voglia di studiare. Così appariva Freddy agli occhi dei suoi genitori che da principio erano solo un po’ preoccupati per il suo andamento scolastico e dunque per il suo futuro. Ma la realtà si è rivelata ben diversa. La madre Philippa Forrester, nota conduttrice televisiva inglese ma da anni residente negli Stati Uniti, ha deciso di raccontare la storia del ragazzo ...

Renzi : “Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso ma resto nel partito” : Matteo Renzi, nel giorno della direzione del Pd, ribadisce che le sue dimissioni da segretario sono reali e che il suo ciclo alla guida del partito si è chiuso. "Io sto nel Pd in mezzo alla mia gente. Me ne vado dalla segreteria, non dal partito", afferma assicurando che non fonderà un nuovo movimento.Continua a leggere

“È questa è la malattia di Giacomo…”. Elena Santarelli lo confessa. Da mesi il figlio della showgirl è ricoverato per un brutto male e fino ad oggi aveva voluto mantenere il più stretto riserbo. Ma adesso ha deciso di dire tutto. “Il mio amato bambino…” : La malattia del figlio di Elena Santarelli ha sconvolto tutti. Era il 30 novembre scorso quando l’amata showgirl ha ammesso via social di stare attraversando un periodo difficilissimo, il più brutto della sua vita. La causa di questo immane dolore è la malattia diagnosticata al figlio Giacomo di appena 8 anni. La conduttrice televisiva non ha mai voluto specificare di cosa si trattasse, ha voluto mantenere il riserbo sul male contro ...

Calenda : “Il leader già c’è - ma se Pd va con con M5s il mio sarà il tesseramento più veloce della storia” : Calenda: “Il leader già c’è, ma se Pd va con con M5s il mio sarà il tesseramento più veloce della storia” Il ministro dello Sviluppo economico spiega su Twitter: “Se cercano un anti-Renzi, non sono io”. Infine, invita a “tenersi lontano dal M5s” Continua a leggere L'articolo Calenda: “Il leader già c’è, ma se Pd va con con M5s il mio sarà il tesseramento più veloce della storia” ...

Oscar 2018 - Luca Guadagnino : “Sono tranquillo - felice. I film che si prenderanno la scena stasera? Il mio preferito è “Il filo nascosto” ma…” : Luca Guadagnino porterà a casa un Oscar con il suo Call me by your name? Il regista è candidato a quattro statuette (Miglior film, Miglior attore protagonista, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior canzone) e nei giorni scorsi si è lasciato andare a qualche commento durante il Los Angeles, Italia – film Fashion and Art Fest, l’evento che nella settimana che precede l’assegnazione degli Academy Awards. “Sono ...

Morte Astori - il saluto di Prandelli : “Il mio cuore piange” : Morte Astori – ”La Morte di un giovane ci fa sempre perdere un po’ della nostra innocenza, in questo caso mi sento di aver perso qualcosa di più”. Queste le parole di Cesare Prandelli, riportate dall’Ansa, dopo l’improvvisa Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina. Prandelli fu allenatore della Nazionale e convocò spesso Astori nella sua annata in azzurro. ”Il ricordo che ho di Davide come ...

Salvini a Milano : “Il mio governo penserà anche alle forze dell’ordine” : Dalla polizia a Frozen, dal derby alla Littizzetto: sono i temi toccati oggi dal segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini: «Il mio governo metterà mano anche al riordino delle carriere e al nuovo contratto di lavoro delle forze armate e di polizia che il Pd ha fatto in modo caotico producendo 6000 ricorsi. È folle l’idea dei 5 ste...

“Il mio angelo compie un mese”. Ma tutti notano ben altro. La splendida vip - che ha tenuto nascosta la gravidanza - posta questa foto e i fan strabuzzano gli occhi di fronte a quel particolare non da poco : “Da non credere…” : Della sua gravidanza ha parlato poco o niente, tanto da non ufficializzarla nemmeno. Differentemente da tante vip, il suo non è stato un pancione social, sebbene sia lei che tutto il resto della famiglia siano i paladini del web. Parliamo di Kylie Jenner che ha dato alla luce la sua piccola Stormi un mese fa con il parto naturale. Il papà della piccola è Travis Scott con cui la socialite ha una storia, fatta di prendi e lascia, da circa ...

Eleonora Giorgi : “Il mio fidanzato perse la vita in moto : gliela avevo prestata io” : E’ una Eleonora Giorgi senza filtri quella che si racconta a “La Confessione” di Peter Gomez, in onda sul canale NOVE venerdì 2 marzo alle 23.00. L’attrice...

Lorenzo Crespi / Ospite a Domenica Live? I messaggi criptici : “Il mio cane non lo lascio solo nemmeno morto!” : Lorenzo Crespi Ospite a Domenica Live? L'attore siciliano lancia messaggi criptici che non ci fanno capire se sarà in studio da Barbara d'Urso oppure no. Ecco le ultime.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:24:00 GMT)

Jennifer Lawrence : “Il mio abito troppo scollato per il freddo di Londra? Ridicolo. Indosso quello che voglio” : Il vestito è mio e me lo gestisco io. Jennifer Lawrence ha risposto alle critiche di chi ha definito la sua presenza “deprimente” durante il photocall del film Red Sparrow. Scatti fotografici rapidi effettuati pochi minuti prima dell’anteprima del film su un terrazzo ai piani alti di un grattacielo, mentre la Lawrence indossava un abito Versace scosciato e scollato sotto le rigide temperature dell’inverno londinese. Con uno spigliato post sulla ...

Berlusconi : “Il Milan resta nel mio cuore ma non lo ricomprerò” : Ricomprare il Milan? Silvio Berlusconi non ha questa opzione tra i propri piani futuri. L'articolo Berlusconi: “Il Milan resta nel mio cuore ma non lo ricomprerò” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Gabriella Papadakis : “Il seno scoperto? Il mio peggior incubo si è avverato” : La notizia del seno scoperto di Gabriella Papadakis alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ha fatto il giro del mondo e oggi ne hanno parlato davvero tutti. La pattinatrice francese, in coppia con Guillaume Cizeron, ha concluso la short dance al secondo posto e questa notte lotterà per la medaglia d’oro contro la coppia canadese Virtue/Moir. L’incidente è presto detto: si è rotta una spallina del vestito che si è così abbassato ...

FRANCESCO FERDINANDI/ “Il mio sogno? Lavorare con la Cortellesi!" (Verissimo) : FRANCESCO FERDINANDI, nella fiction Furore in cui interpreta il ruolo del tenente Franco Belmonte. Il suo sogno però è Lavorare con Paola Cortellesi.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 02:39:00 GMT)