Il cambiamento climatico favorisce la diffusione di pericolosi virus trasmessi da zanzare

Perché l’impegno di Generali sul cambiamento climatico non è sufficiente : Assicurazioni Generali è la più grande compagnia assicurativa italiana, nonché una delle più grandi al mondo. Ha sedi in oltre 60 Paesi, 430 società e oltre 76 mila dipendenti. Stipula polizze vita, assicura la nostra automobile, forse la nostra casa e magari la nostra attività commerciale. Ma non solo. Generali ci assicura anche i cambiamenti climatici. Come? Finanziando ed assicurando impianti a combustibili fossili, soprattutto centrali e ...

cambiamento climatico : l’estate durerà 6 mesi nel Mediterraneo orientale entro la fine del secolo : Il Mediterraneo orientale – un’area che copre Israele, Egitto, Giordania, Siria, Libano e Turchia meridionale – sta subendo enormi cambiamenti climatici destinati a influenzare notevolmente gli ecosistemi regionali e la salute umana. Secondo uno studio della Tel Aviv University, questi cambiamenti altereranno la durata dell’estate e dell’inverno nell’area entro la fine del secolo: l’estate durerà circa 6 mesi e l’inverno sarà ridotto a due mesi ...

Non dimentichiamo il cambiamento climatico e l’urgenza di misure per le città : L' Organizzazione Mondiale della Sanità e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti hanno pubblicato, con la collaborazione di un folto gruppo di esperti italiani, un primo rapporto sugli impatti del cambiamento climatico in Italia (Climate and health country profile for Italy, 2018).Tali impatti sono già in corso e tenderanno ad aggravarsi anche perché l'Italia è particolarmente vulnerabile per ...

cambiamento climatico nel Parmense : "Va affrontato con scienza e progresso agricolo" : L'articolo Cambiamento climatico nel Parmense: "Va affrontato con scienza e progresso agricolo" sembra essere il primo su ilParmense.net....

cambiamento climatico : importante conferenza online europea per promuovere l’adattamento alle condizioni estreme e la riduzione del rischio di catastrofi : Mercoledì 21 marzo 2018, dalle 15 alle 15.50 CET si terrà una conferenza online dal titolo “Adapting to climate change: linking knowledge, policies and practices” (“Adattarsi al Cambiamento climatico: collegare conoscenza, politiche e attività”) organizzata congiuntamente dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e dall’Italian Society for Climate Sciences (SICS). Integrare l’adattamento al Cambiamento climatico ...

Ambiente - ministro Lorenzin : il cambiamento climatico “va affrontato - è un tema ineludibile” : “Il cambiamento climatico va affrontato, è un tema ineludibile e la capacità di controllare il sistema idrico, fare bacini idrici in modo da raccogliere acqua, diventa ormai un’emergenza“: queste le parole del ministro della salute Beatrice Lorenzin, oggi presso la sede di Confagricoltura di Modena. “In questi giorni avevamo l’allarme degli agricoltori di Piacenza, che erano in una situazione di siccita’ ...

Riscaldamento globale : il 26 febbraio a Bologna un evento per evidenziare il lavoro del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico : Lunedì 26 febbraio a Bologna si terrà un evento di una giornata che ha lo scopo di evidenziare il lavoro del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) al suo 30° anniversario. L’IPCC è il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il Riscaldamento globale. L’evento ...

Pianeta Terra : gli effetti del cambiamento climatico sulle tempeste di fulmini : Il riscaldamento terrestre ridurrebbe l’incidenza delle tempeste di fulmini. Tale riduzione potrebbe influire positivamente sulla frequenza degli incendi, specialmente in regioni tropicali, e influenzare il modo in cui i gas serra presenti nell’atmosfera contribuiscono al cambiamento climatico. A suggerirlo, un nuovo studio pubblicato su Nature, condotto dall’Università di Edimburgo. La ricerca – spiega Global Science – prevede entro ...

cambiamento climatico : il permafrost artico nasconde una nuova - pericolosa minaccia per la salute umana e gli ecosistemi : Mentre il permafrost artico si scioglie, dà origine ad un circolo vizioso secondo cui il suolo sciolto rilascia le sue riserve di carbonio che intensificano il Cambiamento climatico, che a sua accelera lo scioglimento dei ghiacci. Ora i ricercatori hanno fatto un’altra scoperta inquietante: il permafrost contiene una quantità di mercurio di gran lunga superiore alle stime e, con il riscaldamento del suolo, potrebbe rilasciare il metallo tossico ...

Dialogo di talanoa 2018 : ecco come un concetto culturale delle Fiji può preparare il mondo ad affrontare al meglio la sfida del cambiamento climatico : L’ambasciatrice Nazhat Shameem Khan ha appena lanciato il portale del Dialogo di talanoa della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Durante una conferenza stampa, l’ambasciatrice ha illustrato le modalità con cui il governo delle Fiji – nella qualità di paese presidente delle negoziazioni sul clima delle Nazioni Unite fino al COP24, che si terrà in Polonia il prossimo dicembre – pensa di svolgere nel 2018 il ...

Resistere al cambiamento climatico dalla Mongolia al Madagascar : I pastori mongoli e i pescatori malgasci cercano di adattarsi agli effetti del riscaldamento globale sperimentando nuovi sistemi di gestione comunitaria delle risorse. Leggi

Gli effetti senza fine del cambiamento climatico : alcuni stagni dell’Artico - creati dallo scioglimento dei ghiacci - potrebbero essere fonti di emissioni di carbonio : Un nuovo studio canadese ha scoperto che il carbonio rilasciato da alcune pozze d’acqua nell’Alto Artico potrebbero essere una fonte nascosta di emissioni di gas serra. Lo studio ha analizzato il modo in cui il carbonio organico disciolto (DOC) conservato nel permafrost artico – che si sta sciogliendo velocemente a causa del cambiamento climatico – viene rilasciato nei bacini artici a causa di alterazioni fisiche che trasferiscono le sostanze ...

Ambiente - Coldiretti : mango e avocado diventano tricolore con il cambiamento climatico : Con i cambiamenti climatici in atto sono arrivate anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy, insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane. E’ quanto afferma la Coldiretti, nel commentare le new entry nel nuovo paniere dei prezzi Istat. Con la tendenza al surriscaldamento si e’ verificato nel tempo, infatti, un significativo spostamento della zona di coltivazione tradizionale di alcune ...

