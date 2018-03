Il bimbo nella valigia | simbolo del tragico esodo da Ghouta

Siria - strage di civili nella Ghouta e ad Afrin : oltre cento morti. L’immagine dell’esodo : un bimbo in valigia : È finito l’assedio di Aleppo, ma nella regione della Ghuta orientale (enclave vicino a Damasco ancora controllata dai ribelli) e ad Afrin (enclave curdo-Siriana) l’assedio contro i civili continua. Soltanto oggi sotto le bombe del regime di Assad, della Russia e della Turchia sono state uccise oltre cento persone. Secondo quanto riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), 64 persone hanno perso la vita nella Ghuta ...

Il bimbo siriano nella valigia : l'immagine di un popolo in fuga : Mentre in Siria si continua a combattere, mentre perdono la vita decine di innocenti, un'immagine proveniente da quelle zone martoriate dal conflitto sta facendo il...

“Vi scongiuro state attenti!”. Radiografia choc di un bimbo di 5 anni. Il piccolo improvvisamente smette di respirare ed è subito panico. Immediatamente i genitori corrono in ospedale e la radiografia rivela una strana palla nella gola (e non è un giocattolo). Poi l’agghiacciante verità : Una paura incredibile. Vedere il proprio bambino che un minuto sta bene e quello dopo diventa cianotico e non riesce a respirare: sono momenti di terrore inaudito. Angela Henderson è una giovane mamma australiana che gestisce il blog Finlee and Me, proprio sul suo sito ha deciso di pubblicare un’immagine che ritrae una radiografia fatta a un bambino che mostrava una grave ostruzione della faringe. Il bambino stava mangiando della ...

Lo stivale del bimbo di 2 anni si impiglia nella scala mobile : la sua gamba viene maciullata : Lo stivale del bimbo di 2 anni si impiglia nella scala mobile: la sua gamba viene maciullata Julian stava tornando a casa a Calgary, in Canada, venerdì coi suoi genitori quando è stato vittima dell’orribile incidente. La donna ha pubblicato su Facebook la foto di ciò che resta dello stivale: “Mamme, fate attenzione!”. Le autorità […] L'articolo Lo stivale del bimbo di 2 anni si impiglia nella scala mobile: la sua gamba ...

Lorenzo - il 18enne che ha salvato il bimbo nella metro di Milano : “Ho un minuto - ce la faccio” : «Ho fatto una cosa che mi sembrava giusto fare». Lorenzo Pianezza, il 18enne che ha salvato a Milano un bambino di due anni e mezzo caduto sui binari della metro di Milano, risponde così a siti e giornali che l’hanno contattato. «Un bimbo così piccolo, una mamma disperata...», aggiunge il giovane rifiutando i panni da eroe che il suo gesto, immorta...

Giappone. bimbo di 5 anni muore soffocato nella lavatrice mentre il padre dorme : Giappone. Bimbo di 5 anni muore soffocato nella lavatrice mentre il padre dorme La tragedia nella prefettura di Osaka. Il piccolo ha approfittato di un sonnellino del padre – la madre invece era fuori – per avvicinarsi all’elettrodomestico. Una volta entrato dentro, non è stato più in grado di uscirne. Quando l’uomo si è svegliato, […] L'articolo Giappone. Bimbo di 5 anni muore soffocato nella lavatrice mentre il padre dorme ...

bimbo di colore per pubblicizzare una felpa con la scritta 'scimmia'. H&M nella bufera - si scusa e ritira lo spot : La catena di abbigliamenti svedese più famosa del mondo è stata al centro di una vera e propria bufera social. Il motivo? L'aver utilizzato un modello di colore per pubblicizzare una felpa verde con la scritta "The coolest monkey in the jungle", ...