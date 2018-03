Il 14 aprile torna ' La Mezza del Marchesato' | ma non finisce qui

Tornano i Cinemadays/ Dal 9 al 12 aprile si va in sala per soli 3 euro : iniziativa promossa dal MiBACT : Tornano i Cinemadays, dal 9 al 12 aprile si va in sala per 3 euro: l'iniziativa è stata lanciata dal MiBACT insieme agli esercenti di tutta Italia. Operazione ripetuta a luglio e settembre(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:46:00 GMT)

Dal 21 aprile torna la magia dei 'Viaggi nell'antica Roma' di Piero Angela e Paco Lanciano : Le modalità di accesso ai due spettacoli sono differenti. Per il 'Foro di Augusto' sono previste tre repliche secondo il calendario pubblicato , durata 40 minuti, mentre per il 'Foro di Cesare' è ...

Tottenham - infortunio alla caviglia per Kane : torna ad aprile e salta l'Italia : Tegola Harry Kane: starà fuori fino ad aprile. Stop previsto di circa un mese per l'attaccante del Tottenham, che, in seguito a uno scontro con il portiere del Bournemouth Asmir Begovic, ha rimediato ...

Ad aprile Lino Guanciale torna con l'avvocato Enrico Vinci Video : Il 19 aprile torna sul piccolo schermo la seconda stagione [Video] della serie televisiva Non Dirlo Al Mio Capo, che vede protagonista l'attore abruzzese #Lino Guanciale. Bisogna sottolineare che il 12 aprile terminera' l'undicesima stagione della #Fiction Don Matteo, con la conseguenza che il giovedì sara' lasciato alla fiction Non Dirlo Al Mio Capo. Inoltre, fino al 23 aprile andranno in onda su Rai uno le repliche della longeva fiction Il ...

Bari Bif st : torna dal 21 al 28 aprile l'International Film Festival : Ormai consolidata la sezione Cinema & Scienza , patrocinata dal CNR e organizzata con l'Università Aldo Moro, il Politecnico di Bari e il Goethe Institut, vede quest'anno al centro sette documentari ...

Il 9 marzo tornano Pezzali Nek Renga con il disco e il 13 aprile con il tour : Milano. “Sono cresciuto moltissimo con loro due, perché prima non avevo tutte le mie sicurezze e meno male che mi

Sacro Monte la Madonna dormiente ritorna l'8 aprile : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Sacro Monte la Madonna ...

Ritornano a vivere i borghi fantasma di Africo e Roghudi : ad aprile conferenze ed escursioni per vivere il territorio : Fu abbandonato in seguito ad un'alluvione, negli anni '70 anche se fino agli anni '80 il borgo era teatro di feste religiose e spettacoli. Giornate in cui il paese era vissuto ed in tutte le strette ...

Torna la Bridgestone School Marathon - si correrà sabato 7 aprile a City Life : In linea con questo obiettivo, elemento fondante della campagna motivazionale Insegui Il Tuo Sogno, Non Fermarti Mai , Bridgestone, primo produttore al mondo di pneumatici e prodotti in gomma, ...

Sky Italia dal 1 aprile 2018 torna alla fatturazione mensile. Il costo annuale non cambia : Come previsto dalla legge 172/2017, dal 1 Aprile 2018 la fatturazione dell'abbonamento annuale Sky avrà cadenza mensile, quindi non più ogni 4 settimane. Il costo del tuo abbonamento annuale non cambierà, rimanendo uguale a quello applicato dal 1 ottobre 2017.Il costo dell'abbonamento annuale non cambia perché dal 1 Aprile l'i...

Musica - torna Bob Dylan il 25 aprile a Genova : Genova - Genova, Jesolo e Verona sono le tre nuove date del tour italiano di Bob Dylan in aprile. Il cantautore premio Nobel ha deciso di prolungare il numero degli spettacoli dopo il tutto esaurito registrato per i concerti di Roma, Firenze, Mantova e Milano. A Genova l'appuntamento è per il 25 aprile all'Rds Stadium. Dylan, che mancava dai palcoscenici italiani ...