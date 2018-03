wired

: Cinque ragazzi, mille segreti, un omicidio durante l'ora di punizione. Chi ci sarà dietro a tutto questo? Per voi… - team_world : Cinque ragazzi, mille segreti, un omicidio durante l'ora di punizione. Chi ci sarà dietro a tutto questo? Per voi… - MilanoCitExpo : I segreti dietro il successo di Amazon, Apple, Facebook e Google #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di sabato 17 marzo 2018) Pubblichiamo di seguito un estratto del libro The Four: I padroni di Scott Galloway, edito da Hoepli. Il volume indaga le ragioni del potere e deldei cosiddetti Quattro Cavalieri, ossia. ———————————————- Il framework delle parti anatomiche – cervello, cuore, genitali – ha molto a che fare con lo straordinariodei Quattro Cavalieri. Pensiamo a, che parla al cervello e lo arricchisce, ampliando quasi all’infinito la nostra memoria a lungo termine. Ci riesce non solo accedendo a petabyte di informazioni in tutto il mondo ma anche – ed è altrettanto importante – sostituendosi al complesso e irripetibile «motore di ricerca» del nostro cervello (e la sua capacità di spostarsi a velocità incredibile tra i dendriti dei neuroni). A quella ...