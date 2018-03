I convocati dell' Italia | Di Biagio punta su Chiesa | Balotelli verso il no

Calcio - i possibili convocati dell’Italia per l’amichevole contro l’Inghilterra. Novità in vista per Di Biagio : Non è ancora stata smaltita la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia, ma intanto la Nazionale italiana tornerà in campo, quattro mesi dopo la batosta svedese, per due amichevoli di lusso, in programma venerdì 23 marzo contro l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester e martedì 27 marzo a Wembley contro l’Inghilterra. I ragazzi, guidati dal ct Luigi Di Biagio, a cui è stato affidato ...

Nuoto di fondo - World Series Doha 2018 : i convocati dell’Italia. C’è Gregorio Paltrinieri! Prosegue il progetto verso Tokyo 2020 : Gregorio Paltrinieri è pronto per tornare in azione. Il Campione Olimpico, Mondiale ed Europeo dei 1500m stile libero sarà infatti impegnato nella prima tappa delle World Series di Nuoto di fondo. Il carpigiano, dopo i sei mesi di allenamento in Australia intervallati dalla non esaltante partecipazione ai Mondiali in vasca corta, sarà impegnato a Doha (Qatar) il prossimo 17 marzo. L’allievo di Stefano Morini gareggerà per la terza volta in ...

Nazionale : ecco i convocati dell’Under 21 : Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico dell’Under 21 Alberico Evani per le amichevoli con Norvegia (22 marzo a Perugia) e Serbia (27 marzo a Novi Sad). Prima convocazione per l’attaccante del Torino Simone Edera, alla sua prima chiamata con l’Under 21. Portieri: Emil Audero (Venezia), Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese); Difensori: Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann (Novara), Gianluca ...

Equitazione - i convocati dell’Italia per il CSI5* di Parigi : De Luca - Gaudiano e Zorzi in gara in Francia : Prestigioso appuntamento per il salto ostacoli a Parigi, dove nel prossimo fine settimana andrà in scena l’edizione 2018 del CSI5* francese, con il “Saut Hermès au Grand Palais” che attende tre azzurri. Si tratta dell’aviere scelto Lorenzo De Luca (Ensor de Litrange LXII, Jenuesse Van t Paradijs), del carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Caspar 232, Carlotta 232) e del caporal maggiore Alberto Zorzi (Ego Van Orti, Viceversa de la ...

Badminton - Europei 2018 – I convocati dell’Italia - sei azzurri a Huelva. Rosario Maddaloni ci prova : L’Italia sarà presente con sei atleti agli Europei 2018 di Badminton che si svolgeranno a Huelva (Spagna) dal 24 al 29 aprile. Nella città natale di Carolina Marin, Campionessa Olimpica a Rio 2016, saranno presenti tutte le stelle del Vecchio Continente e gli azzurri proveranno a mettersi in luce. Il nostro uomo più rappresentativo è sicuramente Rosario Maddaloni, alla quinta partecipazione, che sarà impegnato sia nel singolare che nel ...

Pentathlon - i convocati dell’Italia per i Mondiali Youth A di Caldas da Rainha. Otto azzurrini voleranno in Portogallo : Sono stati diramati i nomi degli Otto atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali Youth A di Pentathlon moderno: rientrano in questa categoria tutti i ragazzi e le ragazze under 19. La manifestazione si terrà a Caldas da Rainha, in Portogallo, dal 7 al 15 aprile. Nella gara maschile saranno impegnati Stefano Frezza, Giorgio Malan, Giorgio Micheli ed Emanuele Tromboni, mentre in quella femminile si cimenteranno Maria Lea Lopez, Maria ...

Tennistavolo - i convocati dell’Italia per il Challenge Open di Polonia. Saranno cinque gli azzurri in gara : L’Italia si presenterà ai nastri di partenza del Challenge Open di Polonia di Tennistavolo, che inizieranno mercoledì, con cinque atleti: tra gli uomini Saranno in gara Alessandro Baciocchi e Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), e Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare), mentre tra le donne scenderanno in campo Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) ed Evelyn Vivarelli (Eppan Tischtennis Raiffeisen). Soltanto Debora ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per le Finali di Falun. C’è Federico Pellegrino : Nel weekend del 16-18 marzo si disputeranno le Finali della Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. Ultimi atti stagionali a Falun (Svezia) dove verranno consegnate le varie Sfere di Cristallo. L’Italia sarà presente all’appuntamento con 8 azzurri (5 uomini e 3 donne). Il programma prevede una sprint a tecnica libera (grande occasione per Pellegrino), due prove sulle distanze di 15km e 10km (una in classica e una in libera). Questi gli ...

Triathlon - World Cup Mooloolaba 2018 : i convocati dell’Italia. In cinque rappresenteranno il Bel Paese : Dopo la tappa inaugurale della World Cup di Città del Capo e la prima gara delle World Series ad AbuDhabi, il circuito mondiale del Triathlon si sposta in Australia, precisamente a Mooloolaba, dove, nella notte italiana tra sabato e domenica, si terrà la seconda tappa, su distanza sprint. A rappresentare l’Italia saranno in cinque: tra le donne ci sarà la sola Angelica Olmo (C.S. Carabinieri), mentre un poker azzurro, formato da Gianluca ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per il collegiale con la Grecia. Sandro Campagna chiama 16 azzurri : Il Settebello, in vista della Super Final di Europa Cup, si preparerà in un collegiale assieme alla Grecia, che si svolgerà ad Atene, dal 18 al 21 marzo. La nazionale italiana avrà l’occasione di misurarsi con la formazione ellenica, che ritroverà di fronte anche a Rijeka, in Croazia, scelta come sede della fase conclusiva della nuova manifestazione. Di seguito l’elenco completo dei 16 convocati, suddivisi per formazione di ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia per la trasferta in Galles - 27 azzurri per l’impresa a Cardiff : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha definito la lista dei 27 convocati per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018. Gli azzurri saranno impegnati contro il Galles a Cardiff nella giornata di domenica 11 marzo. Il coach ha liberato l’infortunato George Biasi, Tommaso Boni, Luca Morisi, Abraham Steyn e Federico Zani. Dunque sono questi gli azzurri che domani pomeriggio lasceranno Roma in direzione del capoluogo ...

PyeongChang - i convocati dell'Italia ai raggi X : saranno 26 gli azzurri in gara : Medagliato di bronzo mondiale nello snowboardcross, ha collezionato cinque podi in Coppa del Mondo. Manuel Pozzerle " Il trentanovenne veronese, che ha subito l'amputazione della mano sinistra in ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Saranno 26 gli azzurri in gara : La spedizione italiana in vista dei Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018 sarà composta da ventisei atleti, un numero elevato anche grazie alla presenza della squadra di sledge hockey. Andiamo a scoprire meglio quali Saranno i rappresentanti azzurri in questa manifestazione. SCI ALPINO Davide Bendotti – Ventiquattrenne bergamasco alla prima esperienza paralimpica, Bendotti gareggerà nella categoria standing in seguito ...

