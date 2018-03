wired

: I 10 migliori tesori cercati in un film - scoopscoop6 : I 10 migliori tesori cercati in un film - MilanoCitExpo : I 10 migliori tesori cercati in un film #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di sabato 17 marzo 2018) Non c’è avventura senza qualcosa da cercare, trovare e recuperare prima di altri, cioè senza un dispositivo narrativo che imponga ai protagonisti una corsa contro il tempo. Può essere una persona come un tesoro, l’importante è che implichi spostamenti, luoghi remoti, enigmi, indizi vaghi e una serie di perigli che vengono tanto dagli umani quanto dai luoghi in sé. C’è sia una persona che un oggetto, una tomba (non a caso) nel reboot cinematografico di Tomb Raider, che attinge al reboot videoludico del 2013 del medesimo titolo. Lara Croft rivista e corretta per essere più in linea con questi anni cerca suo padre, dichiarato morto un po’ da tutti ma in realtà semplicemente scomparso. Un’isola che contiene forse la tomba di un demone nipponico potrebbe essere il luogo indicato. Tra denaro, dobloni, artefatti del passato e strani oggetti del desiderio il cinema d’avventura conha ...