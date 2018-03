Huawei Mate 10 Pro super sconto per la festa del Papà | ecco il prezzo

Honor 8 - Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà : In occasione della festa del papà, Honor 8 e Honor 8 Pro saranno in offerta su HiHonor a 199,90 euro e 329,90 euro. E fino al 18 marzo anche Huawei Mate 10 Pro verrà proposto al prezzo di 599 euro sugli e-shop di Trony, Euronics e MediaWorld L'articolo Honor 8, Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo : LG G6 - Honor 9 Lite - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 15 marzo su store online sono: LG G6, Moto G5S, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo: LG G6, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale per Huawei Mate 10 Lite lo sblocco con sorriso : arriverà sugli altri Huawei? : Da alcuni giorni a questa parte è disponibile per alcuni Huawei Mate 10 Lite no brand un nuovo aggiornamento, quello contenente la patch di febbraio. Sulla carta nessuna rivoluzione per il pubblico italiano, rientrando il firmware in un programma che prevede rollout periodici dal punto di vista software, ma nelle ultime ore alcuni utenti hanno segnalato di aver individuato tra le impostazioni la funzione "sblocco con sorriso". Da tempo se ne ...

Huawei p20 Lite caratteristiche confermate da TENAA : Huawei P20 Lite ha ottenuto la certificazione dal regolatore Cinese per le telecomunicazioni confermando la sua progettazione e la scheda tecnica.L’azienda Huawei non ha fatto segreto riguardo ai suoi piani per svelare il P20 Lite ma ovviamente prima d’ora non ha mai ufficialmente dato un dettaglio tecnico delle caratteristiche hardware del muovo dispositivoHuawei P20 Lite caratteristiche e prezzo Oggi grazie ...

Cinesi che copiano cinesi : Huawo 6081 è una sorta di clone di Huawei Mate 10 Pro : Si chiama Huawo 6081 ed è una sorta di clone del più famoso Huawei Mate 10 Pro. Ecco cosa si è scoperto di lui al Mobile World Congress della scorsa settimana L'articolo cinesi che copiano cinesi: Huawo 6081 è una sorta di clone di Huawei Mate 10 Pro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 foto con autoscatto : Attivare autoscatto Huawei Mate 10 scattare selfie perfetti La guida per attivare autoscatto Huawei Mate 10 Scattare foto con Timer Huawei. Huawei Mate 10 Come si usa l'autoscatto della fotocamera – Fare Selfie Huawei Mate 10 scattare foto con autoscatto.

Il 5G prende il via da Matera con la prima antenna accesa da TIM - Fastweb e Huawei - : Nell'ambito del progetto BariMatera5G , le due città diverranno tra le prime al mondo raggiunte dalla tecnologia 5G: dopo l'installazione odierna, infatti, le società collaboreranno per portare la ...

Huawei Mate 10 Pro (in America Latina) si aggiorna e permette di accendere il display con Google Assistant : Huawei Mate 10 Pro, con particolare riferimento al modello destinato al mercato dell'America Latina, si aggiorna e rende possibile accendere il display con Google Assistant. Una feature molto comoda quando ad esempio si hanno le mani occupate. Per sapere se e quando questa nuova feature arriverà anche sui vostri Mate 10 Pro e sui vostri altri smartphone Huawei e Honor, continuate a seguirci. L'articolo Huawei Mate 10 Pro (in America Latina) si ...

Tlc : Tim - Fastweb e Huawei accendono a Matera prima antenna 5G : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Il Progetto BariMatera5G esce dai laboratori e arriva sul territorio in anticipo rispetto alle tempistiche dichiarate al lancio del progetto, che prevedevano questa tappa a fine marzo. Tim, Fastweb e Huawei, si legge in una nota, hanno acceso oggi a Matera, in via Carlo Le

Huawei Mate X potrebbe esistere davvero : eccolo su TENAA : Huawei Mate X potrebbe esistere davvero e rappresentare un nuovo smartphone di alta gamma per il produttore cinese: scopriamo qualche dettaglio in più grazie alla scheda tecnica apparsa su TENAA. L'articolo Huawei Mate X potrebbe esistere davvero: eccolo su TENAA è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite - ecco come funzionano riconoscimento facciale e lenti AR : Con l'ultimo aggiornamento, oltre alle patch di sicurezza di febbraio, Huawei Mate 10 Lite ha ricevuto lo sblocco con riconoscimento facciale e le lenti AR per i selfie: vediamo più da vicino di cosa si tratta e come funzionano. L'articolo Huawei Mate 10 Lite, ecco come funzionano riconoscimento facciale e lenti AR è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 LITE FACE UNLOCK : HUAWEI MATE 10 LITE L’ultimo aggiornamento di HUAWEI MATE 10 LITE introduce tra le novità, lo sblocco di sicurezza tramite riconoscimento facciale

Rinnovato Huawei P10 Lite Vodafone con aggiornamento B137 : focus chiamate VoLTE : Il Huawei P10 Lite nella sua versione Vodafone sta ricevendo un nuovo aggiornamento in queste ore. Si tratta del pacchetto B137 e molti possessori di questo esemplare saranno di certo curiosi di conoscere le novità introdotte dall'update. Cerchiamo dunque di approfondire l'argomento con i dettagli fin qui disponibili. Il firmware pensato per il Huawei P10 Lite è, nello specifico, il WAS-LX1AC02B137 che ha un peso non proprio esiguo, ossia ...

Siamo stati a bordo di una Porsche Panamera guidata da uno Huawei Mate 10 Pro - e siamo sopravvissuti per raccontarlo - ! - video - : Al Mobile World Congress 2018 siamo saliti a bordo di una Porsche Panamera guidata da uno Huawei Mate 10 Pro . No, l'azienda cinese non si è buttata nel mondo delle auto a guida autonoma , ma se cercate un minimo di contesto forse è perché non avete letto questa precedente news . In breve, Huawei ha modificato una Panamera in modo che fosse in parte ...