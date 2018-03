Hirscher vince il gigante di Aare

DIRETTA/ Gigante Are streaming video e tv : Hirscher vince la prima manche (Coppa del Mondo sci) : DIRETTA Gigante Are streaming video e tv, orario e risultato live della gara delle Finali di Coppa del Mondo di sci: i favoriti e gli azzurri (oggi 17 marzo)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Sci alpino - Marcel Hirscher ha vinto la Coppa del Mondo generale! Settimo sigillo - il più vincente di tutti i tempi : Marcel Hirscher ha vinto matematicamente la Coppa del Mondo generale di sci alpino . La Sfera di Cristallo più ambita era già virtualmente nelle mani del Campionissimo di Annaberg im Lammertal ma l’ufficialità è arrivata soltanto al termine del SuperG odierno disputato ad Are: quando mancano due gare al termine della stagione, l’austriaco ha 325 punti di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen ed è dunque irraggiungibile. Il ...

Sci alpino - Marcel Hirscher ha vinto la Coppa del Mondo generale! Settimo sigillo - il più vincente di tutti i tempi : Marcel Hirscher ha vinto matematicamente la Coppa del Mondo generale di sci alpino . La Sfera di Cristallo più ambita era già virtualmente nelle mani del Campionissimo di Annaberg im Lammertal ma l’ufficialità è arrivata soltanto al termine del SuperG odierno disputato ad Are: quando mancano due gare al termine della stagione, l’austriaco ha 325 punti di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen ed è dunque irraggiungibile. Il ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo il superG di Are. Marcel Hirscher vince matematicamente! Settima Sfera di Cristallo consecutiva! : Marcel Hirscher ha matematicamente conquistato la Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. Era soltanto una formalità, visto che aveva oltre 200 punti di vantaggio su Henrik Kristoffersen, ma il Cannibale ha voluto conquistarsi il suo trionfo sul campo, partecipando e chiudendo al decimo posto il superG delle Finali di Are. Per Hirscher si tratta della Settima Sfera di Cristallo consecutiva, che lo consegna ancora di più alla ...