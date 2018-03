Higuain-Dybala | 60 e lode Insieme 43 gol con la Juve

Spal-Juventus - diretta tv e streaming : Higuain e Dybala per il +7 sul Napoli : La partita via streaming, attraverso le applicazioni Skygo e Premium Play . Spal-Juventus, bianconeri per allungare in testa alla classifica La Juventus sta vivendo un magic moment in questo mese ...

Juventus-Atalanta - le pagelle : Higuain determinante - Dybala perde troppi palloni : Buffon 6 Una capocciata alta sulla traversa di Mancini, e una bordata su punizione di Ilicic salvata da Higuain. Nessuna parata ma sempre sul pezzo. Lichtsteiner 6 Tiene a bada Gomez, solido in fase ...

Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Dybala lanciano Massimiliano Allegri verso lo scudetto : Dopo aver messo la freccia nel weekend con il sorpasso ai danni del Napoli, la Juventus tenta la prima fuga stagionale. Nel recupero della partita rinviata per neve il 25 febbraio scorso i bianconeri ...

LIVE Juventus-Atalanta - recupero Serie A in DIRETTA : 0-0 - Higuain e Dybala dal 1' - Gomez-Ilicic coppia d’attacco orobica : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atalanta, recupero della 26esima giornata del campionato di calcio di Serie A. All’Allianz Stadium partita di importanza fondamentale, per la Vecchia Signora, perché in caso di vittoria potrebbe allungare a +4 sul Napoli. La gara contro i bergamaschi era originariamente in programma per il 25 febbraio, ma la violenta nevicata che ha colpito Torino aveva convinto capitani, dirigenti e ...

Juventus-Atalanta - probabili formazioni e ultimissime : fuori Higuain - Dybala falso nove : Juventus-Atalanta, probabili formazioni E ultimissime- Mancano poche ore al match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta. Per la gara di recupero della 26^ giornata, Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi ad un turnover parziale. Quasi certa l’assenza di Higuain. L’argentino, non al meglio, potrebbe partire dalla panchina. Certe le assenze di Cuadrado e Bernardeschi. In porta ritorna […] L'articolo ...

Juve : Dybala-Higuain al top - ma c'è chi segna di più : La Juventus si gode la coppia d'attacco formata da Dybala e Higuain . I due argentini hanno segnato 31 gol in Serie A ma, come si legge sul Corriere dello Sport , c'è chi in Europa ha fatto meglio: analizzando i maggiori campionati, hanno segnato di più Salah-Firmino del Liverpool , 37 gol, , Kane-Son del Tottenham , 36, e Aguero-Sterling del Manchester ...

Juve - Allegri : "Rigore a Dybala ma Higuain si è fatto perdonare" : L'ASTICELLA - "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla - dice poi Allegri a Premium Sport -. Siamo riusciti a passare il turno di ...

Juventus - Allegri : 'Dybala rigorista. Higuain si è rifatto con l'assist' : TORINO - 'Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il turno di Champions con una grande prestazione e oggi ...

Juventus-Udinese 2-0 : doppio Dybala stende i friulani. Higuain sbaglia dal dischetto : La Juventus batte in casa l'Udinese per 2-0 grazie a una doppietta di Dybala e vola in testa alla classifica in attesa della partita tra l'Inter e il Napoli. Higuain sbaglia un...

L'Argentina riscopre Higuain e Dybala : "Pipita il più grande dai tempi di Bati" : Un gol a testa per acciuffare i quarti di Champions e riconquistare i propri connazionali. L'eco della strepitosa serata di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, autori ieri di un gol a testa contro il ...

Champions - la Juventus espugna il campo del Tottenham : decisivi Higuain e Dybala : Champions, la Juventus espugna il campo del Tottenham: decisivi Higuain e Dybala Per i bianconeri la serata era cominciata male con gli “speroni” che erano passati in vantaggio. Poi due gol in cinque minuti hanno ribaltato la partita e permesso il passaggio del turno agli uomini di Allegri. Grande commozione per il minuto di silenzio […] L'articolo Champions, la Juventus espugna il campo del Tottenham: decisivi Higuain e Dybala ...

Tottenham-Juve : Higuain mai così decisivo. E quei 5 giorni di Dybala... : Sport strano il calcio. La Juve, al netto della topica arbitrale del mancato rigore concesso a Douglas Costa al 17', viene presa a pallate dal Tottenham per 64'. A quel punto Max Allegri deve segnare ...

Impresa Juve col Tottenham Riscossa con Higuain e Dybala Buffon - errori e ironie|Pagelle Protesta Juve - rigore negato : Gli inglesi passano in vantaggio nel primo tempo con Son. Poi la riscossa degli uomini di Allegri che vanno a segno prima con il Pipita e poi con la Joya