Gunpowder con Kit Harington arriva in Italia con la benedizione di Carlo Lucarelli | promo

optimaitalia

: #Gunpowder con #KitHarington arriva in Italia con la benedizione di Carlo Lucarelli: promo e programmazione… - OptiMagazine : #Gunpowder con #KitHarington arriva in Italia con la benedizione di Carlo Lucarelli: promo e programmazione… - kathptkgdr : NO, QUELLA PRIMA GUNPOWDER CON KIT - CinespazioBlog : La miniserie storica #gunpowder di e con #kitharington arriva in Italia su #focus dal 19 Marzo prossimo... -

(Di sabato 17 marzo 2018) Una nuova e imperdibile prima tv è in arrivo in: si tratta della miniserie storica, con Kite Liv Tyler, che sarà presto proposta in esclusiva su Focus.Lo sbarco diinè stato reso noto in questi giorni con untelevisivo andato in onda sulle reti del digitale terrestre, nel quale lo scrittore e registaintroduce la serie e l'argomento che tratta. "Questa è una partita a scacchi letale tra spie e uomini di fede, tra nobili e cospiratori" spiega, "E come in ogni partita a scacchi, alla fine, il re deve morire".I tre episodi della miniserie saranno trasmessi su Focus, canale 56 del digitale terrestre, tra lunedì 19 e martedì 20 marzo: nello specifico, i primi due saranno in onda durante la prima serata, l'ultimo durante la seconda. Si tratta di una prima visione per l', dal momento che, andata in onda ...