Guerra di spie | espulsi 23 diplomatici britannici | Mosca risponde a Londra

Guerra di spie - Londra accusa Putin : 16.32 Dopo che la premier britannica May aveva ordinato l'espulsione di 23 diplomatici russi,adesso è il suo ministro degli Esteri che chiama direttamente in causa Putin per l'avvelenamento con un agente nervino dell'ex spia Skripal. "Enormemente probabile che sia stata sua la decisione di usare gas nervino, nelle strade della Gran Bretagna,dell'Europa, per la prima volta dalla 2a Guerra Mondiale, ha detto Johnson. "Imperdonabile violazione ...

Guerra di spie - nervino nella valigia della figlia. Johnson accusa Putin : «Suo l'ordine di usarlo» : Boris Johnson rilancia le accuse alla Russia per l'attacco nervino contro l'ex spia Serghei Skripal tirando in ballo direttamente Vladimir Putin e indicando come «enormemente probabile...

La Guerra delle spie e il braccio di ferro tra May e Putin : Ogni estate Salisbury si riempie di post-hippie e neopagani arrivati da tutto il mondo, ma – a parte le celebrazioni del solstizio tra i megaliti di Stonehenge – in questa cittadina del sudovest dell’Inghilterra si assiste di rado a qualcosa di insolito. Almeno fino al quattro marzo scorso, quando Salisbury è diventata l’epicentro della peggiore crisi scoppiata tra Regno Unito e Russia negli ultimi trent’anni. Quel ...

Guerra delle spie - la May espelle 23 diplomatici russi. Mosca : «Inaccettabile» : La Gran Bretagna espellerà «23 diplomatici russi, identificati come ufficiali dell'intelligence sotto copertura». Lo ha annunciato la premier britannica Theresa May nel suo...

