' Governo Lega-M5S un pericolo ' Il Pd apre all' inciucio

Pd - Orlando : “No a Governo con M5s o Lega - ma non diciamo che sono imbecilli. Referendum? Posizione è già chiara” : Al Pd “serve una proposta politica. Dobbiamo evitare l’aventinismo distinguendo tra livelli istituzionali e livelli di governo”. Lo ha detto Andrea Orlando parlando all’assemblea di Sinistra Dem. “Dobbiamo motivare il fatto che non è possibile produrre una alleanza politica con Lega e M5s perché sarebbe impossibile realizzare gli impegni presi con gli elettori, così togliamo via l’aspetto che non facciamo ...

Pd - Martina : “Noi all’opposizione - ma non staremo a guardare. Governo M5s-Lega un pericolo per il Paese” : “Sono d’accordo con Cuperlo: il 4 marzo ci ha consegnato l’opposizione ma guai all’Aventino”. Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina. “Anche io penso che un Governo M5s-Lega sia pericoloso per il Paese. Non ci tireremo indietro dal confronto e non aspetteremo che siano solo le forze che hanno vinto il 4 a fare le loro mosse. Noi contrattaccheremo e cercheremo di organizzare l’alternativa con un ...

Lega - Giancarlo Giorgetti : 'Noi al Governo coi 5 Stelle solo per tornare al voto' : Lui è l'uomo che da giorni ormai sta trattando con le altre forse politiche per conto di Matteo Salvini. Giancarlo Giorgetti , vicesegretario della Lega , si sta confrontando sul tema dell' elezione ...

Pd. Cuperlo : temo Governo M5S-Lega - ma no all'Aventino. Calenda : rimettersi in cammino con umiltà : "Dopo la sconfitta elettorale per la ricostruzione del Pd si è "aperto uno spazio enorme", ma "a patto di non fare come il generale Cadorna - spiega - il voto mette tutti di fronte a una prova durissima e serve una identità, non possiamo reagire alla sconfitta con gli attrezzi che ci hanno condotto sin qui, non esistono più rendite"

Calenda : basta chiacchiere - Lega e M5s si misurino col Governo : Roma, 17 mar. , askanews, 'Il tempo dei manuali, degli opuscoli e dei talk show è finito. Lega e M5S hanno vinto e si devono misurare con il governo del paese che è cosa complessa e grave. chiacchiere ...

Governo M5s-Lega? Sinceramente non mi interessa : ... ! E chi la pensa come me non può quindi essere interessato ad assistere a questi patetici teatrini che nulla hanno a che fare con la politica nel vero senso della parola! Yvan Rettore

Sondaggi - bocciati i dem : prende quota l'ipotesi di Governo M5s-Lega : Un governo Lega-M5s? Sarebbe “benedetto” dal 37% degli italiani, mentre solo il 18% degli elettori vedrebbe di buon occhio un accordo tra Pd e 5 Stelle per Palazzo Chigi. Lo dicono i risultati di un Sondaggio pubblicato...

Carceri - M5s e Lega contro la riforma approvata dal Governo : “Provvedimento contro la certezza della pena : affronto” : “certezza della pena“. La frase la pronuncia per primo Matteo Salvini, ma dopo qualche ora rimbalza anche sul Blog delle Stelle. La riforma dell’ordinamento penitenziario approvata in consiglio dei ministri non piace né alla Lega né ai Cinquestelle. Con sfumature diverse, ma il concetto è espresso da entrambi i partiti usciti “vincitori” dalle elezioni del 4 marzo. “Vergogna – commenta Salvini – un ...