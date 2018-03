Governo italiano | Pd | Lega-M5S un pericolo | ma no all' Aventino

Migranti : ambasciatore Lettonia - Governo italiano ha fatto sforzo immenso : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "La diplomazia italiana e il Governo italiano hanno fatto nell’ultimo anno uno sforzo immenso sul fronte immigrati". Così, l'ambasciatore della Lettonia in Italia, Artis Bertulis, in questi giorni a Palermo. "Dobbiamo sistemare i nostri rapporti con i paesi di origine

Migranti : ambasciatore Lettonia - Governo italiano ha fatto sforzo immenso : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – “La diplomazia italiana e il Governo italiano hanno fatto nell’ultimo anno uno sforzo immenso sul fronte immigrati”. Così, l’ambasciatore della Lettonia in Italia, Artis Bertulis, in questi giorni a Palermo. “Dobbiamo sistemare i nostri rapporti con i paesi di origine – dice all’Adnkronos – Per evitare di attrarre tante persone”. Alla domanda se ...

Nato - fiduciosa impegno del nuovo Governo italiano : ... in quanto costituisce una "violazione delle norme e accordi internazionali" che è "inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato", ha detto Stoltenberg. "L'approccio della Nato" nei confronti ...

Sondaggio - un italiano su tre vuole un Governo Lega-M5S : Il primo Sondaggio su che intesa di governo vorrebbero gli italiani dopo il voto del 4 marzo lo ha fatto Ipsos, è oggi sul Corriere della Sera e mette al muro il presidente Sergio Mattarella : dice ...

Siria : Civati-Maestri - Leu - - il Governo italiano dia impulso a un'iniziativa europea : ... ricercatori, avvocati per i diritti umani, oppositori, giornalisti, insegnanti, cittadini e attivisti ovunque nel mondo sono ostaggio di regimi violenti", concludono Civati e Maestri. , Com,

La lettera con cui i genitori di Giulio Regeni hanno criticato il Governo per il ritorno dell’ambasciatore italiano al Cairo : I genitori di Giulio Regeni, dottorando di 28 anni ucciso al Cairo all’inizio del 2016 in circostanze ancora poco chiare, hanno scritto una lettera per criticare di nuovo il governo italiano che ha deciso sei mesi fa, il 14 agosto The post La lettera con cui i genitori di Giulio Regeni hanno criticato il governo per il ritorno dell’ambasciatore italiano al Cairo appeared first on Il Post.

Ema - il ricorso del Governo italiano : «Fatti travisati - la sede passi a Milano» : Travisata la realtà e difetto di istruttoria sono i cardini su cui si basa il ricorso del Governo Gentiloni inviato alla Corte di Giustizia Ue (Italia-Consiglio C-59/18) sullo spostamento della sede dell’Agenzia ad Amsterdam...

Ema - Governo italiano : ricorso alla Corte Ue per dati incompleti : Il governo italiano conferma che nelle prossime ore l'Avvocatura dello Stato presenterà ricorso presso la Corte di giustizia europea in merito alla assegnazione ad Amsterdam della sede di Ema attraverso una decisione nella sostanza assunta dal Consiglio europeo.

Eurispes : Paese deluso - un italiano su 5 crede nel Governo : Roma, 30 gen. , askanews, Il Paese si sente deluso, tradito da un sistema che non riesce più a garantire crescita, stabilità, sicurezza economica, prospettive per il futuro. Questo il quadro dell'...

