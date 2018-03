Governo | Calenda | Progetto M5S si fonda sulla fuga dalla realtà e dalla

Pd. Cuperlo : temo Governo M5S-Lega - ma no all'Aventino. Calenda : rimettersi in cammino con umiltà : "Dopo la sconfitta elettorale per la ricostruzione del Pd si è "aperto uno spazio enorme", ma "a patto di non fare come il generale Cadorna - spiega - il voto mette tutti di fronte a una prova durissima e serve una identità, non possiamo reagire alla sconfitta con gli attrezzi che ci hanno condotto sin qui, non esistono più rendite"

Carlo Calenda : "Renzi ha sbagliato a non candidare Gentiloni - un Governo di transizione con tutti è la soluzione migliore" : "Paolo Gentiloni è la figura che più di tutte può rappresentare il Pd. Secondo me dovrebbe essere il candidato naturale alla presidenza del Consiglio. E Renzi ha sbagliato a non candidarlo già nelle ultime elezioni. È un leader naturale". Così il ministro dello Sviluppo economico e neoiscritto al Pd, Carlo Calenda, a Circo Massimo su Radio Capital.Sullo stallo per la formazione del governo, Calenda dice: ...

Orlando : “Il 90% del Pd contro il Governo con M5S o centrodestra”. Calenda : “Se accade lascio il partito” : «L’area Orlando, così come la maggioranza del Pd ha escluso la possibilità di un governo con i 5 stelle, così come con il Centrodestra. In modo chiaro per questa prospettiva si è pronunciato Michele Emiliano che ha ottenuto al congresso il 10%. Il 90% del gruppo dirigente del Pd è contrario ad un’alleanza con il M5S». Andrea Orlando ne è convinto e...

Pd - Emiliano : "Via personaggi come Calenda"Orlando : il 90% è contrario a un Governo con M5s o destra : Il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte Democratico non le manda a dire al ministro del governo Gentiloni che ha annunciato il suo ingresso nel Pd. E dalla minoranza Pd parla il Guardasigilli: "Lunedì le dimissioni di Renzi diventino vere e si apra la gestione collegiale".

Governo - la Lega corteggia i dem e la Confindustria sdogana il M5s. Il Pd litiga e accoglie Calenda. Rivedi la diretta con Peter Gomez : Dopo il risultato delle elezioni è tempo di scenari futuri. Il commentato dal direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez e dalla giornalista Martina Castigliani sugli sviluppi di giornata Scopri come sostenere Il Fatto Quotidiano L'articolo Governo, la Lega corteggia i dem e la Confindustria sdogana il M5s. Il Pd litiga e accoglie Calenda. Rivedi la diretta con Peter Gomez proviene da Il Fatto Quotidiano.

Emiliano : “Se Mattarella dà l’incarico a Di Maio - Pd sostenga Governo M5s”. Calenda : “Cosa c’entra con i dem?” : “Se il presidente Sergio Mattarella dovesse dare l’incarico a Di Maio, io farò ogni sforzo perché il Pd sostenga il M5s nella formazione del governo”. Quando mancano meno di due settimane al voto, è il governatore della Puglia Michele Emiliano, in un’intervista a Telenorba, a esporsi per primo sulle possibile alleanze dopo il voto. E, per primo, mette avanti l’ipotesi che i dem possano accordarsi con i grillini invece che con ...