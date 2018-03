Governo | Calderoli | Gentiloni fermi regalo alla Francia

Rai : Calderoli - canone? Tra un po’ Governo regala la Luna : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “Venghino signori venghino, vi promettiamo tutto, anche la Luna ”¦ In questi suoi ultimi scampoli il governo Pg sta regala ndo soldi a pioggia a tutti, agli statali, al comparto scuola, oggi addirittura estende l’esenzione del canone Rai per gli anziani sotto gli 8000 euro di reddito”. Lo dichiara Roberto Calderoli della Lega.“Benissimo, lieti che centomila anziani in più non debbano ...

Calderoli : oltre ad esimere over 75 da canone Governo prometterà Luna : Roma – Calderoli: in questi ultimi giorni governo PD sta elargendo soldi a tutti Roma – Queste le dichiarazioni del senatore della Lega e vicepresidente... L'articolo Calderoli: oltre ad esimere over 75 da canone governo prometterà Luna su Roma Daily News.