Golf | Palmer Invitational rallenta Woods ed è 17Â° dopo due giri | risale Francesco

Golf - Arnold Palmer Invitational : scende Woods. Francesco Molinari in rimonta : L'ex numero 1 del mondo ha girato in 72 con due bogey sulle prime nove e due birdie sulle seconde. Qualche errore e alcune prodezze in un turno in cui il putting lo ha sorretto al punto che sui green ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau aggancia Henrik Stenson in vetta all’Arnold Palmer Invitational. Tiger Woods perde quota - risale Francesco Molinari : Henrik Stenson resta al comando dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), ma con lui in vetta ora c’è anche uno statunitense. Bryson DeChambeau ha realizzato il miglior giro di giornata in 66 colpi (-6) e ha agganciato lo svedese in testa alla classifica nel torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. ...

Golf - PGA Tour 2018 : Henrik Stenson conclude in vetta il primo round dell’Arnold Palmer Invitational : La Florida continua ad abbracciare il PGA Tour 2018 con il via dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti) il primo round premia Henrik Stenson. Lo svedese, campione Major, ha concluso il giro d’esordio con lo score di -8 (64 colpi), frutto di 9 birdie ed un solo bogey. Seconda posizione con una lunghezza da recuperare per gli ...

Golf - Arnold Palmer Invitational : Woods subito all'attacco. Molinari - partenza lenta : Nel primo round dell' Arnold Palmer Invitahional , API, ancora una grande prova per Tiger Woods . L'ex numero uno al mondo, dopo 18 buche, è settimo a quattro colpi dallo svedese Henrik Stenson , -8 sul totale, , leader solitario del torneo del PGA Tour. Dopo il secondo posto ottenuto al Valspar Championship, la "...

Golf - Arnold Palmer Invitational : sul green Woods e Molinari : L'ex numero 1 del mondo prenderà parte all' Arnold Palmer Invitational , PGA Tour, , sul percorso del Bay Hill Club & Lodge, a Orlando in Florida , dove sarà al via anche Francesco Molinari, dopo ...