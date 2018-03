God of War | vediamo combattimenti e potenziamenti nel nuovo video trapelato in rete

Dettagli sui combattimenti in God of War - preziosi indizi da video gameplay e screen il 17 marzo : God of War, nuovo capitolo della serie targata Santa Monica Studios in arrivo ad aprile in esclusiva PlayStation 4, avrà certamente diversi elementi di novità rispetto ai precedenti episodi della serie. Al di là dell'ambientazione, che porterà Kratos dalla mitologia greca a quella norrena, il gameplay del gioco subirà alcuni, sostanziali cambiamenti soprattutto in fase di combat system, che porterà la telecamera a muoversi in maniera più ...

I Griffin senza interruzioni pubblicitarie/ PlayStation finanzia la puntata con lo spot di God of War : I Griffin senza interruzioni pubblicitarie: PlayStation finanzia la puntata con lo spot di God of War. Negli Stati Uniti, un nuovo approccio pubblicitario da parte di Sony(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:48:00 GMT)

God of War : 4K dinamico e HDR su PS4 Pro : L'uscita dell'attesissimo God of War si avvicina a grandi passi, il titolo di Santa Monica sta per arrivare il mese prossimo su PlayStation 4 e su PlayStation 4 Pro. Come saprete, poco tempo fa, Sony ha svelato una fantastica edizione limitata della sua console premium a tema God of War e, per l'occasione, ha comunicato di quali migliorie godrà il gioco su PS4 Pro.Stando al post comparso su PlayStation Blog, God of War su PS4 Pro utilizzerà una ...

Microtransazioni in God of War? Arriva la risposta di Cory Barlog : Nella giornata di ieri sono Arrivate importanti notizie riguardo l'attesissimo God of War: innanzitutto è stata svelata una splendida PS4 Pro in edizione limitata, ma sono circolate anche voci su possibili Microtransazioni presenti nel titolo. I fan, ovviamente preoccupati per le indiscrezioni, hanno immediatamente chiesto delucidazioni in merito e il director, Cory Barlog, ha fornito subito una risposta.Come segnala Gamingbolt, Barlog ha ...

God of War includerà le microtransazioni? : L'attesa per il nuovo capitolo della saga God of War sta per finire: il mese di aprile di avvicina a lunghe falcate, con Kratos che si appresta a fare il proprio ritorno sulla scena videoludica per la gioia di tutti gli appassionati dell'hack 'n slash in salsa occidentale. Un ritorno che ovviamente vanterà differenze sostanziali rispetto ai precedenti capitoli della serie, con il protagonista che si mostrerà più maturo (almeno per quanto ...

Sony presenta la spettacolare PS4 Pro di God of War in edizione limitata : Sony ha presentato solo qualche minuto fa una spettacolare PS4 Pro in edizione limitata a tema God of War, che sarà disponibile insieme all'uscita del gioco a partire dal 20 aprile 2018. La console sarà venduta in un prezioso bundle, che include la PS4 Pro 1TB con una speciale livrea dedicata, il Dualshock 4 wireless anche lui specificatamente personalizzato, e ovviamente una copia di God of War Day One Edition.Un post apparso sul blog ufficiale ...

Il director di God of War ci parla delle fonti di ispirazione e del processo creativo dietro al nuovo capitolo : Che God of War sia una delle uscite di maggior peso di questo 2018 non ci sono dubbi, la celebre serie sta per tornare su PS4 con un consistente carico di novità e, ultimamente, l'esclusiva Sony è tornata protagonista con alcune informazioni relative ad ambientazioni e design.Ora, come segnala Dualshockers, è il director di God of War a rilasciare interessanti dichiarazioni in una video intervista, dove si è parlato delle fonti di ispirazione e ...

God of War : nuovi interessanti dettagli su ambientazioni - design e non solo : Durante l'ultimo podcast tenuto da Sony Santa Monica Studios i Direttori Artistici Nate Stephens e Luke Berliner hanno rivelato nuove informazioni e curiosità sul nuovo capitolo di God of War.Come possiamo leggere su GamingBolt il team responsabile delle ambientazioni aveva inizialmente optato per uno stile minimalista ed in generale più realistico, tuttavia questa idea è stata scartata in quanto non in linea con i canoni della saga. Il gioco ...

Valanga di ulteriori dettagli su God of War - struttura dei Mondi e della storia : Sony ha recentemente svelato valanghe di dettagli su God of War: gli ultimi podcast del colosso elettronico, infatti, includono uno spazio dedicato a Nate Stephens e Luke Berliner, rispettivamente Lead Environment Artist e Lead Environment Concept Artist presso Santa Monica Studios. Innanzitutto, Stephens ha dichiarato che in origine il team di sviluppo di God of War era davvero piccolo. L'idea iniziale, infatti, era di abbandonare ...

Nuove informazioni per God of War - cosa è cambiato rispetto al passato : Sony ha tenuto una serie di podcast sul sito ufficiale di God of War, l'ultimo episodio ha visto una discussione con l'Environment Artist Nate Stephens e il Lead Environment Concept Artist, Luke Berliner. Si apprende che il team di Stephens è composto dai 30 ai 40 elementi in base a cosa si lavora. L'idea iniziale degli artisti era quella di abbandonare completamente ciò che era stato fatto con il franchise, inclusi i grandi concept con ...

God of War III : Remastered è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero interessante : Per chi avesse voglia di rivivere le avventure di Kratos sulla sua PS4, beh, non potrebbe presentarsi occasione migliore.Su Amazon God of War III: Remastered viene proposto ad un prezzo piuttosto interessante: con uno sconto pari al 60% potremo acquistare la remaster del terzo capitolo della popolare saga al prezzo di 19.99 euro, invece di 50.49, con un risparmio di 30 euro e 50 centesimi.Il gioco è rimasterizzato a 1080p e con un frame rate di ...

Lo studio del creatore di God of War stava lavorando a un titolo di Iron Man per PlayStation VR : Pochi giorni fa è arrivata la conferma attraverso un messaggio di David Jaffe: Bartlet Jones Supernatural Detective Agency, lo studio proprio del creatore di God of War, ha chiuso i battenti in seguito alla cancellazione del progetto in corso e ai vari licenziamenti.Ora, grazie alla segnalazione di PlayStation LifeStyle, scopriamo a cosa stava lavorando la compagnia. Stando a quanto riferito dallo stesso Jaffe, Bartlet Jones stava lavorando a un ...

La mitologia norrena di God of War analizzata in un nuovo podcast : L'attesa per il nuovo capitolo di God of War sta per giungere al termine: a distanza di ben cinque anni dall'ultimo episodio della saga (God of War Ascension) e di otto anni dall'ultima iterazione con numerazione ufficiale (God of War 3), la serie partorita dal genio dei ragazzi di Santa Monica si appresta a fare il suo trionfale ritorno sulla scena videoludica, con una serie di feature che di fatto prenderanno le distanze da quello che è il ...

Lo studio del creatore di God of War e Twisted Metal chiude ufficialmente i battenti : In seguito ai molti licenziamenti che hanno colpito Bartlet Jones Supernatural Detective Agency e dopo la cancellazione del loro progetto, il nuovo studio di David Jaffe è stato costretto a chiudere i battenti. Tempo fa David Jaffe aveva confermato che la chiusura rientrava nelle possibilità, ora arriva la conferma attraverso Twitter. Come segnala PSU, il creatore di God of War e Twisted Metal ha condiviso un post sul social network dove spiega ...