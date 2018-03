Gli sciatori Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’oro alle Paralimpiadi di

Seggiovia impazzita sbalza via Gli sciatori : otto feriti : Seggiovia impazzita sbalza via gli sciatori: otto feriti E’ successo in Georgia, a 120 chilometri da Tbilisi Continua a leggere L'articolo Seggiovia impazzita sbalza via gli sciatori: otto feriti proviene da NewsGo.

Seggiovia "impazzisce" : sciatori scaGliati in aria - 8 feriti : Una decina di sciatori feriti, due gravemente: questo il bilancio di un guasto avvenuto ad una Seggiovia in una località sciistica in Georgia. L'impianto è andato fuori controllo...

Gli sciatori norvegesi condividono tutto : «A volte anche il letto» : Sei dei primi trenta sciatori nella classifica di coppa del mondo sono norvegesi. O meglio, tre dei primi quattro, se si esclude il fenomeno austriaco Marcel Hirscher. Certo, la conformazione e il clima della Scandinavia è un bell’incentivo per i giovani, ma dietro ai prestigiosi risultati di un Paese con meno di 2 milioni e mezzo di uomini sembra esserci qualcosa di magico. «Il nostro segreto? Il gruppo viene prima del singolo – rivela al ...

Feltrin e Viotto ambasciatori dello sport tra Gli studenti : 'Le Giornate dello sport - ha dichiarato l'Assessore allo sport - Stefania Moro - sono state per gli studenti l'occasione per sperimentare e provare discipline sportive che generalmente non vengono ...

Ivan e Simone Origone/ Gli sciatori che portano in alto il nome dell'Italia (Che fuori tempo che fa) : Ivan e Simone Origone, i due sciatori continuano a portare in alto il nome del nostro paese grazie a risultati importanti nella loro disciplina (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 09:21:00 GMT)

“Siamo senza parole”. Valanga in Alta Savoia travolge sciatori : il bilancio è drammatico. Un padre stava percorrendo una pista battuta con la fiGlia quando accade la tragedia. Poco dopo - altre valanghe killer in diversi posti : La passione per la neve nella stagione sciistica si sta trasformando sempre più in una tragedia, dove il bilancio delle vittime anziché diminuire cresce di anno in anno. Domenica nera per le Alpi. dopo la Valanga che ha causato due feriti in Svizzera, in Francia il bilancio è molto più pesante e si contano 3 morti nell’Alta Savoia. Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale nella zona conosciuta come “La Combe à ...

Svizzera - valanga travolge dieci sciatori Due feriti - Gli altri tratti tutti in salvo : La valanga a Racines (Alto Adige) ha colpito una ventina di scialpinisti: alcuni sono rimasti sotto la neve ma sono riusciti ad emergere. Un solo ferito, portato in ospedale Paura nel cantone del Valais: dieci sciatori travolti da una slavina, soccorsi in azione

Olimpiadi Pyeongchang - il curioso look deGli sciatori messicani [VIDEO] : Si stanno disputando le Olimpiadi di Pyeongchang, fino al momento non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena, in particolar modo nelle ultime ore altra medaglia per l’Italia. Medaglia dal pattinaggio di velocità, Nicola Tumolero, ha conquistato il bronzo nei 1000 metri maschili. L’azzurro ha chiuso la sua gara col il tempo di 12’54?32: una sfida ricca di emozioni, vinta dal canadese Bloemen con il record olimpico di 12’39?77 davanti ...

Olimpiadi invernali 2018. Gli sciatori e il “doping” del jet-lag : jet-lag arma vincente alle Olimpiadi? I migliori saltatori con gli sci hanno un programma di viaggio che li vedrà gareggiare in Germania domenica, quindi volare verso est per atterrare a Seul martedì e portarsi il giorno successivo a Pyeongchang, sede dei Giochi invernali in Corea del Sud, alla vigilia delle gare. Assurdo sottoporsi a questo stress di viaggio? Non proprio. Secondo alcuni studi la transizione del fuso orario può influenzare il ...

Campo Felice - slavina suGli sciatori : localizzati i due dispersi - un terzo è salvo : Le due persone travolte dalla valanga a Campo Felice sarebbero state localizzate, ma non si conoscono al momento le loro condizioni. È stato un terzo sciatore, impegnato con i due in un...

Valanga suGli sciatori a Campo felice : due dispersi : Paura a Campo felice, sul massiccio del Gran Sasso. Una Valanga si è staccata dalla montagna, travolgendo alcuni sciatori. Al momento l'elicottero del 118 con l'equipaggio e i...

