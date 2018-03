Giornali contro Brunetta Berlusconi contrattacca | Non ci facciamo intimidire

Caso spia Skripal - Russia contro Gran Bretagna/ Lavrov - "Non leggete i Giornali occidentali : propaganda rozza" : Russia contro GB, Caso spia Skripal: dopo le accuse di Boris Johnson a Vladimir Putin arriva la reazione di Mosca. Ventitre diplomatici britannici saranno espulsi dal territorio russo e...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:24:00 GMT)

'Come nasce un'inchiesta Giornalistica' - Incontro con Sandro Ruotolo : L'Incontro propone chiarimenti sui criteri deontologici fondamentali e sul delicato rapporto tra la gestione delle fonti e il diritto di cronaca. Ruotolo inizia l'attività giornalistica nel 1974 al ...

Caso Sarri-Giornalista : dalla Spagna parole dure contro l'allenatore del Napoli Video : Che Maurizio #sarri sia un personaggio fuori dagli schemi, estremamente schietto e talvolta un po' troppo sopra le righe è oramai cosa nota. Sarri è così, non nasconde la sua natura e con lui è un vero e proprio prendere o lasciare. Infatti c'è a chi piace questo suo non omologarsi al mondo del calcio di oggi e chi invece critica il suo modo di porsi privo di forma e apparenza. l'allenatore del Napoli ha dei principi dai quali non si allontana, ...

Salvini - "pronti a ignorare tetto 3%"/ Scontro con i Giornalisti : "Gli applausi infastidiscono? Andate fuori" : Salvini, "mai nella vita con Renzi": il leader della Lega da Strasburgo chiude ad un governo col Pd. La strategia: un governo sui temi cari al centrodestra. Oggi l'incontro con Berlusconi(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:17:00 GMT)

Le donne scendono in piazza contro le violenze - ma la scena se la prende tutta Asia Argento che litiga con i Giornalisti : Rose McGowan, tra le protagoniste del movimento #MeToo, oggi con quel mondo ha chiuso. L'attrice, divenuta famosa per aver recitato nella serie tv "Streghe", ha scritto un'autobiografia. Si intitola "...

Le donne scendono in piazza contro le violenze - ma la scena se la prende tutta Asia Argento che litiga con i Giornalisti : "Gossip sui nostri stupri" : Appena Asia Argento mette piede in piazza Vittorio Emanuele, le donne del movimento femminista 'Non una di meno' le si fanno incontro quasi di corsa. La abbracciano e la ringraziano, per aver preso parte al corteo che questo pomeriggio ha attraversato il centro di Roma. Migliaia di donne di tutte le età si sono date appuntamento nel cuore della Capitale per dire no alla violenza di genere. L'iniziativa dell'8 marzo coinvolge 70 paesi di ...

Reggio Calabria : al Liceo 'T. Campanella' incontro su Intelligence e Giornalismo : Michele Pierri è un giornalista e analista con sede a Roma specializzato in difesa, cyber e politica estera. È direttore responsabile di Cyber Affairs, agenzia di stampa dedicata esclusivamente al ...

Sgarbi e Scanzi - scontro choc in tv : 'Finocchietto rotto in c...'. E il Giornalista ha la risposta pronta : Uno scontro all'arma bianca tra Sgarbi e Scanzi. Non è la prima volta che Vittorio Sgarbi fa parlare di sé per una sceneggiata televisiva, e di certo non sarà l'ultima: a Cartabianca , con Bianca ...

“Ci vediamo in tribunale”. Selvaggia Lucarelli non scherza. Dalle parole ai fatti. La Giornalista contro la showgirl - un lunghissimo tira e molla di insulti e battibecchi che ora sembra arrivato al suo atto finale : La sobrietà non è il suo forte e questo lo sappiamo bene. A Civitavecchia porto, da dove viene, si gioca poco e come un gatto che schiaccia il ventre a terra preoccupandosi di non far rumore prima di colpire la sua preda, così Selvaggia Lucarelli ha fatto con Alba Parietti. La giornalista infatti non ha mai digerito gli attacchi della showgirl durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle e Dalle parole è passata ai fatti. Tribunale ...

Antifascisti in piazza contro CasaPound Bottiglie contro agenti e Giornalisti : Alle 20 è previsto l’evento di chiusura della campagna elettorale di CasaPound. In corso la protesta dei movimenti Antifascisti

Naike Rivelli contro l'Isola dei Famosi : "Mi dissocio totalmente. Abbasso il finto Giornalismo e gli untori" : ROMA ? Qualche giorno fa il nome di Naike Rivelli è uscito come possibile nuova naufraga dell?Isola dei Famosi. La figlia di Ornella Muti aveva già risposto di non poter...

I Giornalisti askanews chiedono un incontro alle forze politiche per illustrare la situazione drammatica : Roma, 26 feb. , askanews, Il Cdr dell'agenzia di stampa askanews rivolge un appello a tutte le forze politiche per incontri che consentano di poter illustrare la drammatica situazione di una delle ...