“Giorgio Manetti non ha detto la verità” Ora Anna Tedesco confessa tutto Ha lasciato il

caffeinamagazine

: Accusata di avere una relazione segreta con Giorgio. Anna stavolta perde la pazienza e svela tutto: - DonnaFanpage : Accusata di avere una relazione segreta con Giorgio. Anna stavolta perde la pazienza e svela tutto: - Glinformati : Anna Tedesco attacca Giorgio Manetti: “Ha sfruttato la nostra amicizia per i riflettori” - GLI INFORMATI -… - aziendexlavita : Anna Tedesco attacca Giorgio Manetti: “Ha sfruttato la nostra amicizia per i riflettori” -

(Di sabato 17 marzo 2018) Il trono over perde pezzi:, una delle protagoniste degli ultimi anni, ha deciso di abbandonare definitivamente il programma di Maria De Filippi. In effetti gli ultimi tempi sono stati duri per la dama umbra. Senza tregua, perché accusata di continuo dai suoi stessi pretendenti, dagli opinionisti e pure da persone esterne a Uomini e Donne di avere una frequentazione per Giorgio- Stanca di difendersi,ha mollato la presa. E la trasmissione. Ma subito dopo l’addio ha deciso che era arrivato il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e ha attaccato pubblicamente il Gabbiano. Sì, proprio lui, che da anni è un suo grande amico. Non hanno avuto e non hanno una storia d’amore, come sostenuto da più fronti, ma a suo avviso il cavaliere fiorentino avrebbe fatto finta di crederlo per accrescere la sua popolarità. Un comportamento, questo di ...