Gianni Testa e Fabio Barnaba insieme per due nuovi progetti musicali

(Di sabato 17 marzo 2018)per dueIl producer e vocal coach calabrese e l’orchestratore dell’ultimo disco di Francesco Gabbani al lavoro in Puglia per gli album di Antonella Sgobio e Valentina Martucci. OSTUNI (BR, 16.3.2018) – Ancora un’importante collaborazione per. Il producer e talent scout calabrese è infatti attualmente impegnato con, arrangiatore e compositore noto soprattutto per aver collaborato con nomi illustri del panorama musical pop italiano quali Francesco Gabbani (per l’ultimo album “Magellano”, disco di platino e campione di vendite), Nek, Amara, Tiromancino, Simona Molinari., rispettivamente nelle vesti di produttore e arrangiatore, sono attualmente coinvolti nel nuovo lavoro discografico della cantante tarantina Antonella Sgobio, nuova promessa della musica ...