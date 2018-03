Giampaolo | con Inter serve grande gara

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Contro l'Inter per il riscatto. Spalletti top in Europa» : GENOVA - Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , è pronto per la sfida contro l'Inter e si fida di Quagliarella e compagni: 'Il riscatto va cercato nelle prestazioni. l'Inter è una squadra ...

Elezioni 2018 - perchè Conte può votare e Giampaolo no? Il 'caso' degli sportivi esclusi dalle elezioni : "Siamo uno spogliatoio che parla di politica", racconta il difensore del Chievo, Massimo Gobbi . "I temi principali sono immigrazione ed economia, visto che abbiamo una certa età. Andrò a votare, ...

Giampaolo - verso l'Atalanta idea tridente con Caprari : Genova - Niente da fare, la neve caduta anche su Bogliasco ha impedito ieri alla Sampdoria di potersi allenare in campo. Impossibile liberare il terreno di gioco , e sarebbe stato anche pericoloso a ...

Giampaolo : 'Contro l'Udinese serve una gara straordinaria' : Sarà un Ferraris vestito a festa per la sfida della Sampdoria all'Udinese, anche la Federclubs ha fatto un appello per riempire lo stadio e trascinare la squadra in una gara molto importante per la ...

Milan-Sampdoria 0-0 La Diretta Gattuso punta su Cutrone - Giampaolo conferma Zapata : Milan e Sampdoria si affrontano nel posticipo della domenica sera ed in palio c'è il sesto posto in classifica: vincendo stasera, infatti, i rossoneri agguanterebbero i blucerchiati a 41 punti, ...

Sampdoria - Giampaolo : 'E se contro il Milan allungassimo?' : La Sampdoria inizia il mini ciclo di gare con Milan, Udinese e Atalanta che può essere decisivo per l'Europa. Ma Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato, chiede alla sua squadra quella spensieratezza ...

Sampdoria a Milano a testa alta : Giampaolo suona la carica e svela condizioni della squadra : Archiviata la vittoria contro il Verona, la Sampdoria in questa 25^ giornata di Serie A sarà impegnata a San Siro con il Milan: uno scontro diretto per l’Europa che Marco Giampaolo vuole giocarsi a viso aperto: “La squadra è serena, consapevole, non sarà sola perchè ho letto di un ottimo seguito da parte della nostra tifoseria: è una partita che devi giocare con il gusto di potertela giocare, senza tradire i tuoi principi, guardando in ...

Sampdoria - Giampaolo in conferenza : le condizioni di Praet - il futuro di Strinic e Barreto e un messagio ai tifosi : La Sampdoria, dopo il pareggio interno con il Torino, domani pomeriggio ospiterà il Verona. Alla vigilia del match, il tecnico dei blucerchiati, Marco Giampaolo, è intervenuto in conferenza stampa, presentando così la sfida con gli scaligeri: “Bisogna vivere il presente. Il presente è la gara di domani, senza stilare nessun tipo di tabella. Un bel futuro poi dipende dal presente, da quello che riusciamo a fare oggi. La partita contro ...