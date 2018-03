Giallo in Usa | Premio Nobel Negishi vagava senza meta con il cadavere della moglie in auto

Svolta nel Giallo di Susy : è viva - ritrovata e interrogata in Procura. «Solo una pausa di riflessione» : Susy Paci è viva . È stata ritrovata la donna di 49 anni di Arezzo vista per l'ultima volta nel capoluogo campano diciannove giorni fa. Susy si trova attualmente negli uffici...

Giallo a Siracusa - uomo trovato impiccato in contrada Fusco : E' Giallo sulla morte di un uomo trovato impiccato a Siracusa. A scoprire il cadavere sono stati alcuni allevatori che si trovavano in contrada Fusco, vicino al centro commerciale "I Papiri" in una ...