Giacomo Agostini | «Tra il rinnovo di Rossi e il ricordo del Sic»

(Di sabato 17 marzo 2018) Valentinoha rinnovato il suo contratto con la Yamaha e correrà fino al 2020, ossia resterà in sella alla sua moto fino a 41 anni suonati. La notizia, nell’aria da una decina di giorni, fa discutere ma di certo non stupisce: chi ha fatto questo mestiere ad alti livelli, come l’ex campionissimo, sa bene quanto sia difficile lasciare le gare. «Lo capisco, io quando mi ritirai piansi per tre giorni di seguito», ci confessa durante la cerimonia di premiazione dei Laureus Awards, a Montecarlo. «Purtroppo non siamo come gli attori che recitano fino a 70 anni. Noi siamo costretti a lasciare il nostro grande amore da giovani, nonostante ci sentiamo ancora forti». LEGGI ANCHEValentinoper l'eternità: correrà fino al 2020 Secondo lei Valentino potrà essere davvero competitivo per il titolo? «E’ naturale che lui dia il massimo, ma gli anni passano per tutti. Lo scorso ...