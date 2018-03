Gattuso | Rinnovo col Milan? Non ci penso

Gattuso - rinnovo? Dobbiamo vincere gare : ANSA, - MILANO, 17 MAR - "Dobbiamo vincere le partite, lavorare, poi il mio futuro si vedrà". Rino Gattuso continua a non considerare una priorità il rinnovo con il Milan, anche se la dirigenza ha ...

Gattuso : “non è il momento per pensare a rinnovo” : “Non sto pensando al rinnovo, non è il momento giusto per parlare del mio contratto. Siamo in corsa per qualcosa di importante e dobbiamo concentrarci sul lavoro da fare”. Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, rimanda i discorsi sul futuro e si concentra nella volata per un posto in Europa. “Non c’è alcun problema, io devo solo pensare a lavorare e poi la società sa sempre dove trovarmi. Oggi la priorità è fare bene e ...

Fassone: "Il rinnovo di Gattuso arriverà. Il rifinanziamento? Sì, ci sono proposte"

Milan - Fassone : "Il rinnovo di Gattuso arriverà. Il rifinanziamento? Sì - ci sono proposte" : L'ad rossonero assicura: "Per Rino aspettiamo solo la settimana giusta e sul futuro del club siamo tranquilli"

Milan - Fassone elogia Gattuso. Ma il rinnovo deve attendere : Fassone dunque, come riportato oggi anche dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe fatto altre scelte per la panchina del Milan dopo l'esonero di Vincenzo Montella . E' stato il suo collega, il ...

Milan - Fassone : 'Sorpreso da Gattuso. Rinnovo? Vedremo' : Marco Fassone , ad del Milan , ospite di 'Radio anch'io sport', così rende omaggio al lavoro del tecnico dopo la vittoria sulla Roma . Alla domanda su un possibile prolungamento del contratto, ha ...

Milan - sirene straniere per Gattuso : si lavora sul fronte rinnovo : Milan, sirene straniere per Gattuso: si lavora sul fronte rinnovo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, sirene straniere PER Gattuso- Da oggetto misterioso a perno fondamentale per il futuro. Gennaro Gattuso sembrerebbe aver convinto la critica e la dirigenza rossonera in vista della prossima stagione. Come riporta l’odierna edizione della ...

Gattuso ha rivitalizzato il Milan : Samp-Roma e Inter decisive per il rinnovo di contratto : Ci voleva un cuore rossonero come Gennaro Gattuso per rivitalizzare il Milan. Dopo un primo momento di difficoltà, comprensibile dopo l'immediato passaggio di consegne con Vincenzo Montella, ora il ...

Milan - l'indiscrezione su Gattuso : pronto rinnovo fino al 2020 - stipendio da top : Il futuro del Milan e di Rino Gattuso si gioca tutto in un mese, il prossimo. Sei partite in 21 giorni, tutti scontri diretti. Sampdoria , Roma e Inter in campionato, decisive per la rincorsa alle ...

Gattuso guadagna meno di Antonio Donnarumma ma all’orizzonate c’è l’ipotesi rinnovo : i dettagli : La vittoria ottenuta contro la Spal ha permesso al Milan di conquistare il sesto risultato utile consecutivo. L’ultima volta che i rossoneri riuscirono ad inanellare sei partite senza sconfitta era ottobre 2016. Gattuso, dopo un inizio in salita, ha trovato la quadra e si sta meritando la conferma sulla panchina della prima squadra sul campo. Il Milan infatti è tornato a sperare di poter raggiungere quantomeno il quarto posto, che ...

Karamoh-Ünder - ragazzi d'Europa. Milan-Gattuso - rinnovo vicino : la rassegna stampa : Torna la Champions, Higuain sfida i giganti del gol: domani il primo confronto con Kane", si legge sul Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport sulla Juventus: "Il bunker Juve , 16 gare, una ...