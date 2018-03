Gattuso | “non è il momento per pensare a rinnovo”

calcioweb.eu

(Di sabato 17 marzo 2018) “Non sto pensando al rinnovo, non è ilgiusto per parlare del mio contratto. Siamo in corsa per qualcosa di importante e dobbiamo concentrarci sul lavoro da fare”. Il tecnico del Milan, Rino, rimanda i discorsi sul futuro e si concentra nella volata per un posto in Europa. “Non c’è alcun problema, io devo soloa lavorare e poi la società sa sempre dove trovarmi. Oggi la priorità è fare bene e respirare l’area di giovedì”, dicealludendo all’atmosfera del match contro l’Arsenal che ha sancito l’eliminazione dei rossoneri dall’Europa League. “Noi dobbiamo vivere sui quei campi e stare su quei palcoscenici. Dobbiamo mettercela tutta e lavorare ogni giorno al massimo, poi la dirigenza non scappa e ne parleremo”, aggiunge alla vigilia della sfida di campionato con il Chievo. “Devo ...