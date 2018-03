Galaxy S9 vs iPhone X | scheda tecnica a confronto

Quanto costano i nuovo flagship? Analisi tra Galaxy S8 Plus - S9 Plus - Note 8 - iPhone X e iPhone 8 : Tech Insights ha realizzato un'Analisi dei costi di produzione dei principali flagship presenti sul mercato, mettendo a confronto Samsung Galaxy S8 Plus, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. L'articolo Quanto costano i nuovo flagship? Analisi tra Galaxy S8 Plus, S9 Plus, Note 8, iPhone X e iPhone 8 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 nel 2019 forse avrà il riconoscimento del volto 3D come iPhone X 2017 - : Se questo verrà confermato si tratterà di un ritardo di un anno e mezzo rispetto a iPhone X del 2017, un periodo di tempo considerevole nel mondo della tecnologia e degli smartphone, ma comunque ...

E se il Galaxy S9 avesse avuto la Notch di iPhone X? Ecco alcuni render : Per un momento pensate ad un Galaxy S9 con la Notch di iPhone X. E’ lo stesso pensiero del grafico Martin Hajek che ha creato questi spettacolari render Samsung copia la Notch di iPhone X sul Galaxy S9. No, ma questi render sembrano reali E’ ormai Notch mania con la famosa tacca, resa famosa dall’iPhone […]

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Preordini in calo - ma si lancia la sfida all'iPhone X : Secondo fonti non ufficiali, nella prima giornata le prenotazioni effettuate relative ai Galaxy S9 e S9 Plus sono in calo rispetto ai modelli precedenti.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 Plus sfida iPhone X in un video drop test : Il team di EverythingApplePro ha realizzato un video drop test che ha come protagonisti il Samsung Galaxy S9 Plus e il suo principale rivale, l'iPhone X L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus sfida iPhone X in un video drop test è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Si migliora senza copiare gli iPhone della Apple : la “guerra” è finita : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus escono sconfitti per quanto riguarda la batteria: minor durata di Galaxy S8, iPhone X e tanti altri top di gamma 2018.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:05:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 vs iPhone X : confronto da capogiro e a prezzi esorbitanti : Ecco il nostro video confronto tra Samsung Galaxy S9 e iPhone X con pregi e difetti dei due smartphone più "famosi" sul mercato: il principale rappresentante del mondo Android contro il top di gamma del mondo iOS. L'articolo Samsung Galaxy S9 vs iPhone X: confronto da capogiro e a prezzi esorbitanti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ La batteria dura meno di S8 e iPhone X : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus escono sconfitti per quanto riguarda la batteria: minor durata di Galaxy S8, iPhone X e tanti altri top di gamma 2018.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Disfatta batteria Samsung Galaxy S9 : minor durata di Galaxy S8 - iPhone X e tanti altri top di gamma 2018 : La scelta d'acquisto del futuro Samsung Galaxy S9 passa pure per specifiche valutazioni sulla sua resa e di certo la durata della batteria è una di queste. L'ammiraglia ha più o meno autonomia del predecessore Samsung Galaxy S8, mentre del rivale numero uno iPhone X? E quale infine il raffronto con altri top di gamma 2018? Grazie ad uno studio condotto da PhoneArena possiamo già tirare le somme di tutti i raffronti su menzionati e anticipiamo ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Nuovi test : iPhone X è più potente e veloce : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono stati sottoposti da AnandTech ad alcuni test per mettere alla prova le loro capacità di elaborazione. I Nuovi modelli battuti da iPhone X.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:55:00 GMT)

Il Galaxy S9 è più lento di iPhone X : I primi test dei due smartphone più potenti del mercato, Galaxy S9 e iPhone X, fanno già sapere quale dei due è più potente. E non manca la sorpresa Galaxy S9 è più lento di iPhone X. Ecco i primi benchmark Al MWC 2018 di Barcellona Samsung ha tolto i veli al Galaxy S9 e […]

Anche dopo Galaxy S9 - iPhone X resta lo smartphone più potente : Foto: Maurizio Pesce / WIRED) Non c’era bisogno di aspettare la presentazione ufficiale al Mobile World Congress per capire che i nuovi Galaxy S9 e S9 Plus di Samsung sarebbero stati tra i dispositivi più interessanti del 2018. I due smartphone hanno già raccolto riconoscimenti sia per quel che riguarda la fotocamera (giudicata la migliore sulla piazza da DxOMark) che per quanto concerne lo schermo (in questo caso uno degli attestati di ...

Galaxy S9 sorpassa iPhone X - display migliore in assoluto! : Secondo l’ultimo rigoroso test eseguito da displayMate, Il Galaxy S9 ha il miglior display OLED introdotto sul mercato. L’ultimo dispositivo di punta di Samsung, a pochi giorni dalla sua ufficializzazione si guadagna così il punteggio più alto in assoluto sorpassando anche l’ultimo prodotto Apple, l’iPhone X.Nonostante sia stata impiegata la stessa risoluzione per il display di 2.960 x 1.440 del suo predecessore, il ...

Sovrano della fotocamera il Samsung Galaxy S9 Plus : per DxOMark meglio di iPhone X : Bisogna inchinarsi al Samsung Galaxy S9 Plus, l'unico device che finora è stato in grado di superare i risultati ottenuti da iPhone X (qui per testa a testa sulle specifiche tecniche) e Google Pixel 2 nei laboratori di DxOMark (qui per il test completo). La DualCam montata sul nuovo top di gamma del colosso di Seul ha colpito nel segno, soprattutto grazie agli ultimi accorgimenti adottati dal reparto tecnico (tra questi l'apertura variabile, ...