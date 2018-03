FROSINONE-SALERNITANA | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

Serie B tra rinvii e sussulti : colpiscono Ternana e Salernitana - si riporta in vetta il FROSINONE : In Serie B è stato un sabato anomalo quello della 28^ giornata, caratterizzato dal maltempo e dalle gare rinviate. Brescia-Entella, Parma-Palermo e Pro Vercelli-Perugua non si sono infatti giocate in questo pomeriggio, ma le “restanti” 5 gare hanno comunque dato spunti importanti in chiave classifica. Fondamentale la vittoria casalinga della Ternana sulla Cremonese per 2-1, tre punti che danno respiro al nuovo tecnico De Canio che ...