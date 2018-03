Filippo Nardi/ Coinvolto nel cannagate? Le difesa di Francesco Monte (Verissimo) : Filippo Nardi dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi, è ospite a Verissimo. L’occasione per parlare del canna gate in cui è stato anche lui Coinvolto e del mancato saluto a Eva Henger.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 08:25:00 GMT)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - Verissimo/ Ecco come procede la storia d’amore : “Ci stiamo vivendo!” : Francesco Monte e Paola Di Benedetto ospiti di Silvia Toffanin durante Verissimo: le prime dichiarazioni sulla storia d'amore appena nata tra i due... gioia ed entusiasmo per la coppia.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:40:00 GMT)

Verissimo/ Ospiti e diretta 17 marzo : Paola Di Benedetto - Francesco Monte - Filippo Nardi e Carlo Cracco : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 17 febbraio: Paola Di Benedetto, Francesco Monte, Filippo Nardi, Carlo Cracco, Vincenzo Salemme e Katia Follesa nel salotto di Silvia Toffanin.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:00:00 GMT)

Francesco Monte E PAOLA DI BENEDETTO/ Ospiti a Verissimo - confermano la loro storia d'amore : "Siamo felici" : FRANCESCO MONTE e PAOLA di BENEDETTO Ospiti a Verissimo. Dopo l'Isola dei Famosi 2018 confermano la loro relazione e parlano della prima notte insieme(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:51:00 GMT)

“Lo abbiamo fatto fino al mattino”. Francesco Monte lo rivela a Verissimo. L’ex tronista - ospite del salotto di Silvia Toffanin insieme alla sua Paola Di Benedetto - confessa segreti molto intimi del loro primo incontro dopo l’Isola. Che roba… Vietato ai minori? : Si amano? Quando lui è tornato in Italia a seguito del caos scatenato dal canna-gate, ce lo siamo chiesti un po’ tutti: ma tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto durerà? Oppure quello sull’Isola dei Famosi era solo un fuoco di paglia destinato a morire subito? Quando lui è tornato in Italia, molto hanno pensato che l’avrebbe dimenticata. O che lei avrebbe dimenticato lui. E invece lui l’ha aspettata fino all’ultimo secondo e quando lei è ...

Esclusiva Verissimo – Francesco Monte : “Alla fine una gioia è arrivata” : Sabato 17 marzo, in Esclusiva a Verissimo, Silvia Toffanin incontrerà i due ex naufraghi Francesco Monte e Paola Di Benedetto. La coppia, che si è conosciuta durante L’isola dei famosi, racconterà l’inizio della love story e l’incontro una volta a casa. Nel corso dell’intervista, Francesco ha dichiarato: “Dopo tutto quello che è successo, alla fine una gioia è arrivata“. A Verissimo Paola Di Benedetto parla ...

“È sparito”. Francesco Monte - è giallo. Era tutto pronto per il “grande evento” ma qualcosa è andata storta e non si sa che ne sarà di lui. E mentre la vicenda di fa sempre più misteriosa - ecco cosa sospettano in tanti : Per Francesco Monte l’Isola dei famosi doveva essere una sorta di riscatto. Qualche mese prima l’ex tronista era stato lasciato in diretta dalla sua fidanzata, Cecilia Rodriguez che, concorrente del Grande Fratello Vip, aveva perso la testa per Ignazio Moser, anch’egli concorrente dello stesso reality. Tra Cecilia e Ignazio non c’è stato nulla (di concreto) finché Cecilia non ha chiarito con Francesco: si sentiva troppo in colpa nei confronti ...

Francesco Monte - nuovo taglio di capelli : "Coincideva con una ripartenza personale" : Che un taglio di capelli sia (spesso) sinonimo di un cambio repentino dello stile di vita è roba nota, ma certe volte vuol dire anche dare un taglio al passato; Francesco Monte ne sa qualcosa. Recentemente, prima della (breve) partenza all'Isola dei Famosi ha voluto darsi un nuovo tono: dal capello lungo stile bravo ragazzo d'antan che abbiamo trovato anche nell'ormai famigerato periodo complicato post Cecilia Rodriguez; a quello corto, ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto innamorati a Verissimo : Verissimo ospiti Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo l’Isola dei Famosi Prima intervista di coppia per Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo l’Isola dei Famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne e la Madre Natura di Ciao Darwin sono stati ospiti di Verissimo, nella puntata in onda sabato 17 marzo 2018. L’ex fidanzato […] L'articolo Francesco Monte e Paola Di Benedetto innamorati a Verissimo proviene da ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto insieme a Verissimo dopo l'Isola dei Famosi : Paola Di Benedetto, appena rientrata da ‘L’Isola dei Famosi’, parla per la prima volta a Verissimo della storia d’amore sbocciata con Francesco Monte sulle spiagge dell’Honduras.prosegui la letturaFrancesco Monte e Paola Di Benedetto insieme a Verissimo dopo l'Isola dei Famosi pubblicato su Gossipblog.it 16 marzo 2018 14:33.

Anticipazioni Verissimo puntata 17 marzo : tra gli ospiti Francesco Monte e Paola Di Benedetto : Nuovo appuntamento con Silvia Toffanin e il suo talk show del sabato pomeriggio! Chi saranno gli ospiti della puntata del 17 marzo? A Verissimo tornerà Francesco Monte, stavolta non per parlare del “canna-gate” (argomento che ha proprio stancato, per dirla tutta!), ma per riabbracciare la “sua” Paola Di Benedetto. Per conoscere il nome di tutti gli altri ospiti, continuate a leggere le Anticipazioni! Anticipazioni ...

Francesco Monte e Paola di Benedetto/ Primo bacio - i due fanno il bis a Verissimo : Sono in molti quelli che mettono in dubbio la storia d'amore tra Francesco Monte e Paola di Benedetto e anche il loro Primo bacio, finito sulle pagine di Spy, non convince(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:40:00 GMT)

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile stanno insieme/ L'amico di Francesco Monte "attapira" papà Valerio? : Rebecca Staffelli e Alessandro Basile fidanzati? Scoppia il gossip per i neo Romeo e Giulietta mentre la faida tra Francesco Monte e Valerio continua, come andrà a finire tra loro?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:35:00 GMT)

Verissimo - ospiti : Francesco Monte e Paola da Silvia Toffanin : Francesco Monte e Paola Di Benedetto ospiti a Verissimo Domani pomeriggio, sabato 16 marzo, Francesco Monte e Paola Di Benedetto saranno ospiti a Verissimo. Gli ex naufraghi della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi racconteranno a Silvia Toffanin il flirt nato in Honduras. L’unica cosa bella della sua disastrosa esperienza a L’Isola dei famosi come naufrago è stata la conoscenza dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin. La complicità tra i ...