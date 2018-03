Francesco Monte e Paola Di Benedetto escono allo scoperto | stanno insieme

Blastingnews

: NUOVO VIDEOOO PICANTO ?? Zayn e Gigi si sono lasciati? ?? Harry Styles ha fatto coming out??? e Francesco Monte? ?? Que… - officialK4U : NUOVO VIDEOOO PICANTO ?? Zayn e Gigi si sono lasciati? ?? Harry Styles ha fatto coming out??? e Francesco Monte? ?? Que… - trash_italiano : Sicuramente Paola Di Benedetto dirà qualcosa contro Francesco Monte. Certo. #Isola - davidemaggio : Francesco Monte sull'uso di marijuana sull'Isola: «L'hanno fatto in tanti… è normale che non si lamentano». Stris… -

(Di sabato 17 marzo 2018), il noto salentino conosciuto dal pubblico per i suoi numerosi trascorsi televisivi, continua a far parlare di sé. Dopo il programma di Maria De Filippi che gli ha permesso di avere tanta popolarità, è balzato sugli schermi grazie alla sua travagliata storia con Cecilia Rodriguez terminata in diretta tv a causa del tradimento di lei al Grande Fratello. Dopo questa grandissima delusione,ha deciso di rimettersi in gioco partecipando all'Isola dei Famosi, il programma diretto da Alessia Marcuzzi. Anche durante la sua permanenza in Honduras,ha fatto molto parlare di sé prima per il suo presunto flirt con Madre Naturadi, poi per il suo coinvolgimento diretto nel cannagate che è stato il motivo per cui ha abbandonato il gioco. La sua nuova storia raccontata a Verissimo Questo pomeriggio nel talk show di Silvia Toffanin : Verissimo, hanno ...