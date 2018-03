Forti raffiche di vento nel Salento | danni e disagi

Forti raffiche di vento a Lecce : scoperchiata la cupola della Casa del Mutilato : A causa delle Forti raffiche di vento che stanno spazzando la città di Lecce (e gran parte della Puglia) è stata divelta parte della copertura laminata di una delle due cupole della Casa del Mutilato, in piazza Italia. Circa 5 mq di materiale sono precipitati a terra con violenza. Non si registrano né feriti né ulteriori danni. L'articolo Forti raffiche di vento a Lecce: scoperchiata la cupola della Casa del Mutilato sembra essere il primo su ...

Maltempo - in arrivo temporali e Forti raffiche di vento da Nord a Sud : Maltempo, in arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud Allerta della Protezione Civile per una nuova perturbazione atlantica che colpirà l'Italia da giovedì 15 marzo. Rovesci di forte intensità interesseranno diverse regioni, a partire da quelle settentrionali per arrivare poi anche a quelle meridionali. LE ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” - il “Burian” porta neve a bassa quota e Forti raffiche di vento : L’ingresso di aria molto fredda dall’Europa orientale determinerà, per la giornata di domani, condizioni favorevoli a nevicate sparse fino a bassa quota in Toscana, dove si registreranno anche forti raffiche di vento Grecale: la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per neve e vento su tutta la regione a partire dalla mezzanotte di stasera, sabato 24 febbraio, fino alla stessa ...

Le Forti raffiche di vento scoperchiano parte del palazzetto dello sport - vigili del fuoco al lavoro per il ripristino : Sono state sufficienti le pur forti folate di vento gelido di tramontana odierne per scoperchiare nuovamente parte del palazzetto dello sport di Torre Santa Susanna, già in passato al centro di una controversia tra il Comune e l'impresa che suo tempo eseguì i lavori per la sua realizzazione. L'allarme per un pannello della copertura, ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : il via della gara posticipato alle 3.45 italiane per Forti raffiche di vento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela ...

Allerta meteo Sicilia : in arrivo temporali e Forti raffiche di vento : Allerta meteo gialla domani in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino segnalando che sin dalle prime ore della giornata e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, soprattutto nei settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L'articolo Allerta meteo ...

Maltempo : allerta gialla in Sicilia - in arrivo temporali e Forti raffiche di vento : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - allerta gialla domani in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino segnalando che sin dalle prime ore della giornata e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, soprattutto nei sett

Forti raffiche di vento in Sardegna - Cagliari-Milan a rischio rinvio? La situazione : Cagliari-Milan a rischio rinvio? La situazione – Alla ‘Sardegna Arena’ alle 18 è in programma il match tra Cagliari e Milan, valido per la 21^ giornata di Serie A. I rossoblù proveranno a riscattare la sconfitta rimediata con la Juventus che ha lasciato un lungo strascico di polemiche, il Milan invece cercherà di dare seguito al successo ottenuto con il Crotone. Forti raffiche di vento stanno però soffiando sulla città sarda, ...

Vento Fortissimo in Olanda : la gente scaraventata a terra dalle raffiche [VIDEO] : VIDEO: tempesta di Vento su Amsterdam, alcune persone vengono scaraventate a terra dalle raffiche vicine ai 150 km/h [jwplayer player="3" mediaid="132167"] Secondo quanto riportato dal sito...

Allerta Meteo Liguria : criticità per mareggiate e Forti raffiche di vento fino a domani : Il Centro Meteo funzionale Arpal ha emesso un avviso per mareggiate intense sulle coste della Liguria. Venti di burrasca manterranno per le prossime ore un contesto Meteo stabile e soleggiato ma si registreranno raffiche forti in particolare da Ovest o Sud-Ovest sull’estremo ponente della regione, dopo quelle che nella notte hanno fatto toccare punte di 122 chilometri all’ora secondo i rilevamenti a Monte Maure, nell’imperiese. ...