Forti dolori alla testa | padre di famiglia muore a 38 anni per un male fatale ed

BIANCA ATZEI SI RITIRA?/ È stata male - portata via per accertamenti : Forti dolori alla schiena (Isola dei Famo : BIANCA ATZEI si sente male e viene allontanata dall'isola per qualche accertamento; una volta rientrata, i naufraghi l'accolgono con grande gioia, tranne Filippo Nardi...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:23:00 GMT)

“Signora - è incinta”. Ha solo 11 anni - la sua pancia cresce e ha dolori Fortissimi. La madre è preoccupata e non crede ai dottori (e fa bene). Dopo i controlli viene fuori la diagnosi : “Una sentenza di morte” : Una malattia che le stava devastando la vita e che i genitori non riuscivano a comprendere. L’esistenza di Cherish-Rose Lavelle di appena 11 anni stava per finire in modo tragico e assurdo. I fatti si sono svolti nel Queensland, in Australia. La ragazzina aveva la pancia molto gonfia, così tanto che i medici erano convinti che fosse incinta. Poi, Dopo i dovuti controlli, hanno invece scoperto che ne suo addome si annidava un tumore di 10 ...

Lady Gaga - ecco perchè non può cantare : 'Forti dolori - sta malissimo' : La cantante Lady Gaga ha annullato le ultime dieci tappe del suo tour europeo a causa di 'forti dolori' che hanno influito negativamente sulla sua capacità di esibirsi dal vivo. La popstar 31enne ha ...

La fibromialgia costringe di nuovo Lady Gaga ad annullare i tour 'Forti dolori - sono devastata' - Musica - Spettacoli : Lady Gaga ha annullato le ultime dieci tappe del suo tour europeo a causa di 'Forti dolori' che hanno 'influito sulla sua capacità di esibirsi dal vivo'. 'Devo mettere me stessa al primo posto', ha ...

Lady Gaga annulla tour europeo 'Forti dolori' : Lady Gaga ha annullato le ultime dieci tappe del suo tour europeo a causa di "forti dolori" che hanno "influito sulla sua capacità di esibirsi dal vivo". "Devo mettere me stessa al primo posto", ha ...

Lady Gaga annulla le ultime tappe del tour : "Sono devastata da Forti dolori" : Dramma in atto per Lady Gaga, costretta ad annullare le ultime 10 date europee del suo tour. A comunicare la notizia è la popstar americana stessa, che, su Twitter, si è lasciata andare ad uno sfogo...

Lady Gaga cancella tour mondiale in Europa : “Forti dolori muscolari in tutto il corpo” : A settembre aveva subito un ricovero in ospedale ed aveva annullato uno spettacolo a Rio de Janeiro. E oggi Lady Gaga ha cancellato le restanti esibizioni europee del suo tour mondiale in corso a causa di “forti dolori”. La notizia è stata diffusa dagli organizzatori del tour: “Sfortunatamente, Lady Gaga soffre di forti dolori che ha avuto un impatto significativo sulla sua capacità di esibirsi dal vivo”, ha riferito Live ...

Lady Gaga sta male : 'Forti dolori'. La star annulla 10 concerti : Lady Gaga ha annullato le ultime dieci tappe del suo tour europeo a causa di 'Forti dolori' che hanno 'influito sulla sua capacità di esibirsi dal vivo'. In un tweet, la pop star afferma di essere '...