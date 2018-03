Fitch conferma il rating ma avverte l' Italia | Elevati rischi politici dopo le

Fitch : conferma rating italiano - ma stabilità e riforme a rischio : confermato il rating BBB con outlook stabile prevedendo un debito pubblico al 128% del pil nel 2019. 'Ci attendiamo solo una riduzione graduale dell'estramamente elevato debito pubblico' - "Il ...

Fitch conferma il rating dell'Italia. Ma avverte : "Elevati rischi politici dopo le elezioni" : NEW YORK - Fitch conferma il rating dell'Italia, ma avverte: ci sono 'elevati rischi politici legati alle recenti elezioni'. Il risultato del voto del 4 marzo ha infatti reso - afferma l'agenzia - '...

Fitch conferma il rating 'BBB' all'Italia : Fitch conferma il rating dell'Italia 'BBB' con outlook stabile. Lo afferma l'agenzia in una nota, prevedendo un debito pubblico al 128,8% del pil nel 2019. 'Ci attendiamo solo una riduzione graduale ...

Fitch conferma il rating 'BBB' per l'Italia - però 'difficile un governo stabile' : New York - L'agenzia di rating Fitch ha confermato la valutazione dell'Italia a 'BBB', con outlook stabile ; in una nota, l'agenzia prevede un debito pubblico al 128,8% del Pil nel 2019: 'Ci ...

Fitch conferma il rating dell’Italia : BBB «Ma stabilità e riforme sono a rischio» : L’agenzia conferma il rating BBB: «Outlook stabile, attesa solo una graduale riduzione debito», al 128,8% nel 2019

UBI Banca - Fitch conferma i rating : Teleborsa, - Fitch ratings, in sede di revisione annuale, ha confermato i rating assegnati ad UBI Banca con Outlook Negativo. Long-Term IDR: confermato a "BBB-" con Outlook Negativo; Short-Term IDR: ...

UBI Banca - Fitch conferma i rating : Fitch ratings, in sede di revisione annuale, ha confermato i rating assegnati ad UBI Banca con Outlook Negativo. Long-Term IDR: confermato a "BBB-" con Outlook Negativo; Short-Term IDR: confermato a "...