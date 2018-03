Firenze | i genitori di Matteo Renzi indagati per fatture false

Firenze - i genitori di Matteo Renzi indagati per false fatture : Firenze, i genitori di Matteo Renzi indagati per false fatture Il legale della famiglia: “Risponderemo a tutte le domande dei magistrati, non abbiamo niente da nascondere” Continua a leggere L'articolo Firenze, i genitori di Matteo Renzi indagati per false fatture proviene da NewsGo.

Firenze - i genitori di Matteo Renzi indagati per false fatture : La Procura di Firenze ha messo sotto indagine i genitori di Matteo Renzi, Tiziano e Laura Bovoli, per emissione di fatture false. La coppia ha ricevuto dalla Procura un invito a comparire per chiarire ...