Fi | Gasparri | da Brunetta contributo di idee e militanza

(Di sabato 17 marzo 2018) Roma, 17 mar. (AdnKronos) – ‘Renato, insieme a molti altri dirigenti di Fi, ha condotto con tenacia una grande battaglia in tante occasioni, da quella del referendum alle recenti elezioni, offrendo undi, di, di presenza politica attiva e indomita in Parlamento e non solo. Gli attacchi alla sua persona sono attacchi a tutta la classe dirigente di Fi che mai come ora deve trovare la sua unità intorno a Berlusconi, affinché una sintesi di esperienze e di nuovi apporti consenta al centrodestra di consolidare il gran risultato del 37,5 per cento ottenuto alle elezioni e possa aspirare alla guida dell’Italia insieme ai propri alleati. A Renato rinnovo amicizia e stima”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio. L'articolo Fi:, dadisembra essere il primo su Meteo Web.