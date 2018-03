Festa del papà | ecco il ‘manuale di sopravvivenza’

Speciale Geekmall “Festa del Papà” : Z17 Lite scontato 60€ - OnePlus 5T e tanto altro! : Siete qui per fare un regalo al vostro papà? Sei un papà che vuole farsi un regalo High Tech? Beh, in ambo i casi siete nel posto giusto! Sì perché Geekmall, un noto e-commerce italiano (e ci tengo a sottolinearlo) ha preparato degli sconti davvero imperdibili in occasione della festa e, ovviamente, scadranno proprio il 19 Marzo! Ma prima di iniziare, sappiate che le offerte non finiscono qui! Ogni giorno vi segnaleremo le migliori offerte sulla ...

Speciale Geekmall “Festa del Papà” : OnePlus 5T - Z17 Lite e tanti altri sconti! : Siete qui per fare un regalo al vostro papà? Sei un papà che vuole farsi un regalo High Tech? Beh, in ambo i casi siete nel posto giusto! Sì perché Geekmall, un noto e-commerce italiano (e ci tengo a sottolinearlo) ha preparato degli sconti davvero imperdibili in occasione della festa e, ovviamente, scadranno proprio il 19 Marzo! Ma prima di iniziare, sappiate che le offerte non finiscono qui! Ogni giorno vi segnaleremo le migliori offerte sulla ...

Tutta l'«High Society» dell'arte europea è invitata alla Festa degli sposi di Rembrandt : Mimmo di Marzio Nel 2019 l'Olanda e il mondo celebreranno degnamente l'Anno di Rembrandt, a tre secoli e mezzo dalla morte del grande maestro di Leida, il ritrattista che meglio di tutti seppe ...

Papa Francesco a Pietrelcina. Fedeli in Festa - a piedi tra la gente : 'I giovani trovino lavoro qui' : 'Questo umile frate cappuccino - ha detto nel suo discorso nel piazzale antistante l'Aula Liturgica di Piana Romana - ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto ...

San Patrizio - le origini della Festa e la leggenda del trifoglio : Ormai un evento internazionale, la festa affonda le sue radici nelle curiose storie che circondano la figura del patrono d'Irlanda festa di San Patrizio, quattro giorni di appuntamenti Lecco si colora ...

Abolita la Festa del papà in un asilo comunale : “offenderemmo i bambini adottati da genitori gay o lesbiche” : E’ successo in un asilo comunale del quartiere Isola di Milano, dove si è deciso di abolire la festa del papà per non offendere i bambini che hanno due mamme o due papà. A denunciare questo fatto gravissimo è stato l’ex vice sindaco Riccardo De Corato, dichiarando che “è vergognoso che un asilo cancelli la festa del papà per non offendere i genitori gay: siamo arrivati anche a questo a Milano, dopo che l’amministrazione ...

Centri Artemisia Lab : ECG gratuiti per la Festa del Papà : Festa del Papà all’insegna della salute: ECG gratuiti in tutti i Centri Artemisia Lab. Il regista e attore Ricky Tognazzi, testimonial dell’iniziativa al fianco di... L'articolo Centri Artemisia Lab: ECG gratuiti per la Festa del Papà proviene da Roma Daily News.

Castel Romano Outlet : barba e capelli per la Festa del Papà : Un momento di piacevole relax dedicato da Castel Romano Designer Outlet a tutti i Papà che visiteranno il centro da sabato 17 a lunedì 19 marzo.... L'articolo Castel Romano Outlet: barba e capelli per la Festa del Papà proviene da Roma Daily News.

Il 18 marzo la Festa del Papà si festeggia all’Exe Roma : Si svolgerà domenica 18 marzo una speciale giornata-spettacolo dedicata alla Festa del Papà, location dell’evento l’Exe Roma di viale della Civiltà Romana in zona Eur,... L'articolo Il 18 marzo la Festa del Papà si festeggia all’Exe Roma proviene da Roma Daily News.

Screening al cuore gratuiti per la Festa del papà negli Artemisia Lab : Roma, 16 mar. , AdnKronos Salute, - "Basta poco per prevenire: un semplice elettrocardiogramma può evitare rischi più seri e proteggere il 'cuore di papà". E' questo il messaggio che Artemisia Lab ...

Screening al cuore gratuiti per la Festa del papà negli Artemisia Lab : Roma, 16 mar. (AdnKronos Salute) - "Basta poco per prevenire: un semplice elettrocardiogramma può evitare rischi più seri e proteggere il 'cuore di papà". E' questo il messaggio che Artemisia Lab lancia in occasione della Festa del papà del 19 marzo, invitando giovani e meno giovani a sottoporsi a c

Screening al cuore gratuiti per la Festa del papà negli Artemisia Lab : Roma, 16 mar. (AdnKronos Salute) – “Basta poco per prevenire: un semplice elettrocardiogramma può evitare rischi più seri e proteggere il ‘cuore di papà”. E’ questo il messaggio che Artemisia Lab lancia in occasione della Festa del papà del 19 marzo, invitando giovani e meno giovani a sottoporsi a controlli gratuiti mirati alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Nelle 13 sedi di Artemisia Lab distribuite ...

Festa del Papà 2018. Data - storia e curiosità : Il 19 marzo si festeggiano tutti i Papà. Ecco le origini di questa tradizione, con tutte le usanze più curiose in Italia e nel mondo Festa del Papà 2018, le frasi e citazioni più belle

Giochi a 1 euro da GameStop portando l’usato : tutte le offerte per la Festa del Papà : GameStop ha lanciato le offerte ufficiali per la Festa del Papà. Tra i tanti Giochi in offerta ci sono anche Wolfenstein 2, MotoGP 17 e Resident Evil 7. Il prossimo lunedì 19 marzo è la Festa del Papà e GameStop ha ben pensato di lanciare per l’occasione una speciale promozione che interessa diversi videoGiochi. L’idea regalo per la Festa del Papà questa volta arriva direttamente da GameStop che tra i tanti titoli in offerta propone anche ...