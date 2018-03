Fatture sospette per i genitori di Renzi

huffingtonpost

(Di sabato 17 marzo 2018) Indagati per false. Laura Bovoli e Tiziano, rispettivamente madre e padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo, sono al centro di un'indagine della Guardia di Finanza per due, emesse da due società facenti capo aidi, che non sembrano corrispondere a effettive prestazioni o comunque appaiono gonfiate.Scrive La Repubblica:Ididevono spiegare alcuni rapporti fra le loro società e Luigi Dagostino. Creatore di outlet, Dagostino è un imprenditore pugliese che ha fatto fortuna in Toscana e che per anni è stato ritenuto un fortunato esponente del Giglio Magico. Anni fa ha comprato da Cassa Depositi e Prestiti l'ex Teatro Comunale di Firenze (poi tornato in mani pubbliche) e il celebre Caffé Rivoire in piazza Signoria. Nel gennaio 2017 è finito in una grossa inchiesta della procura fiorentina ...