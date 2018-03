' Fatemi rivedere i suoi occhi' | l' appello di un padre che ha perso la figlia

Blastingnews

(Di sabato 17 marzo 2018) Convive con una sofferenza insopportabile che solo una cosa potrebbe lenire: rincontrare nel mondo, in un posto qualunque, nello sguardo di un estraneo glidi sua. Per un attimo ritrovare ciò che ha perduto, ciò che la morte improvvisa VIDEO di suagli ha tolto per sempre. E' unaccorato e commovente quello di #Roberto Durastantedi Barbara, una 42enne di origine romana che viveva in Veneto, rimasta uccisa lo scorso 17 dicembre in un tragico incidente stradale a #belluno. La famiglia ha compiuto un gesto encomiabile e nobilissimo come da volonta' di Barbara: sono stati donati tutti gli organi, compresi gli. Ma il dolore è forte, non si attenua e ilvorrebbe almeno per un momento consolarsi. Qualcuno potra' aiutarlo? Tragico incidente Tutto è precipitato in una sera. Era il 17 dicembre; #Barbara Durastante era seduta dal lato ...