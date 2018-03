Fantacalcio | i Magic consigli della 29ª giornata di Serie A

Fantacalcio - Spal : Simic - difensore goleador che fa gola alla Magic : Nella sfida salvezza tra Crotone e Spal , Lorenço Simic ha realizzato il suo primo gol in Serie A. Il provvisorio 1-2 nella vittoria finale per 2 a 3 dei ferraresi. Uno spiovente di testa su calcio di ...

Fantacalcio : i Magic consigli della 24esima giornata : Altro giro, altra corsa. La Serie A non si ferma e anche il Fantacalcio prosegue senza soste. Si parte in anticipo stavolta, con Fiorentina-Juventus alle 20.45 di stasera. Ecco i nostri Magic consigli ...

Fantacalcio : da Giaccherini a Babacar - quando il cambio è Magic : Questo mercato di gennaio, vista l'assenza di grandissimi colpi, passerà alla storia anche per il no di Simone Verdi al Napoli. Un evento abbastanza inusuale nel calcio-business di oggi. E non a caso ...

Fantacalcio - asta di riparazione : chi sono i nuovi Magic colpi : Per la Serie A non è stato un Magic mercato invernale. Basti pensare ad alcuni nomi, come Deulofeu o Sturridge, che dopo essere stati accostati per diverso tempo alle squadre di vertice del nostro ...