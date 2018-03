False fatture | avviso di garanzia per i genitori di Renzi

Firenze - i genitori di Matteo Renzi indagati per False fatture : Firenze, i genitori di Matteo Renzi indagati per false fatture Il legale della famiglia: “Risponderemo a tutte le domande dei magistrati, non abbiamo niente da nascondere” Continua a leggere L'articolo Firenze, i genitori di Matteo Renzi indagati per false fatture proviene da NewsGo.

Tegola su Matteo Renzi : i genitori indagati per fatture False : Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati invitati a comparire per chiarire i loro rapporti con Luigi Dagostino, imprenditore pugliese degli outlet con attività in Toscana. Le fatture venute all'attenzione della guardia di finanza sono due, una da 10 mila euro e una da 130 mila euro.Continua a leggere

Renzi - “i genitori dell’ex premier indagati a Firenze : fatture False” : Emissione di fatture per operazioni inesistenti. E’ l’ipotesi di reato per la quale Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, sono indagati dalla procura di Firenze. Renzi senior e la signora Bovoli hanno ricevuto dai pm Luca Turco e Christine von Borries un invito a comparire per chiarire i loro rapporti, e delle loro società, con Luigi Dagostino, imprenditore pugliese degli outlet con attività in ...

Vicenza : Bassano - per emissione di fatture False da Gdf in corso arresti e sequestri : Vicenza, 7 mar. (AdnKronos) – In seguito indagini su emissione di fatture false, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza e delegate congiuntamente alla Compagnia della Guardia di Finanza e a quella dei Carabinieri di Bassano (Vi), sono in corso di esecuzione in mattinata 5 misure di custodia cautelare, di cui 3 in carcere e 2 agli arresti domiciliari e il sequestro di un appartamento e 2 autovetture. L'articolo Vicenza: ...

Giro di fatture False per 30 milioni - rifornivano anche Finanza e Agenzia delle entrate : 14 indagati a Milano : Iva evasa su carta e prodotti di cancelleria che vendevano anche a varie Aziende sanitarie locali e diversi Comuni lombardi e piemontesi

Fatture False per 30 mln da fornitori Pa : ANSA, - MILANO, 28 FEB - Personale dell'Agenzia delle entrate e militari della Gdf di Milano hanno scoperto un giro di Fatture false per 30 milioni di euro che coinvolgeva anche imprese, italiane ed ...

Milano : fatture False per 30 mln - 14 denunce : Milano, 28 feb. (AdnKronos) – fatture false per 30 milioni di euro, 14 persone denunciate per violazioni della normativa penale tributaria e una per il reato di favoreggiamento, per le quali la Procura ha già chiesto il rinvio a giudizio. Questo il bilancio di una operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Milano e dall’Agenzia delle entrate che hanno individuato un articolato sistema aziende, nazionali e comunitarie, abilitate ...

