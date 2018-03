FA Cup | Tottenham in semifinale | Swansea fuori

FA Cup - Swansea-Tottenham in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 13 : 30 : formazioni ufficiali Swansea: Nordfeldt, Naughton, van der Hoorn, Bartley, Mawson, Olsson, Ki Sung-Yueng, Carroll, Clucas, Dyer, Abraham. A disp: Mulder, Roberts, Fernandez, Britton, Byers, Routledge,...

Probabili Formazioni Swansea-Tottenham - FA Cup 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Swansea-Tottenham, FA Cup 2017/2018, Ore 13.15: Cambio di modulo per i padroni di casa; Spurs senza Kane. Cominciano i Quarti di Finale dell’FA Cup, e la prima sfida si gioca al Liberty Stadium tra i padroni di casa dello Swansea e il Tottenham. Padroni di casa che vengono dal pareggio esterno contro l’Huddersfield nell’ultima gara di Premier, che gli ha permesso di conquistare un punto sulla ...

Probabili formazioni Tottenham-Juventus - ritorno ottavi Champions League. Bianconeri senza Mandzukic - Higuain reCupera : Mercoledì 7 marzo (ore 20.45) si disputerà Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018. A Wembley i Bianconeri vanno a caccia del passaggio del turno ma devono rimediare al 2-2 maturato in casa due settimane fa: serve assolutamente una vittoria contro gli Spurs nella loro tana di Londra oppure un pareggio segnando almeno tre gol. Max Allegri deve ancora sciogliere il dubbio su Higuain: il Pipita riuscirà a ...

Juventus - convocati per il Tottenham : De Sciglio e Higuain reCuperano - out Mandzukic : La Juventus ha reso noti i convocati per la trasferta di Londra in cui la formazione di Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. Mario Mandzukic non ha ...

Tottenham-Juventus - la probabile formazione bianconera : Higuain reCuperato : Il Pipita si è allenato stamani, così come De Sciglio e Mandzukic, insieme al resto della squadra. L'argentino quasi certamente partirà titolare, affiancato da Dybala , o Mandzukic, e Douglas Costa ...

Juventus - Matuidi/ “Il Tottenham si può battere - Higuain sta reCuperando” : Juventus, parla Matuidi: “Il Tottenham si può battere, Higuain sta recuperando”. L’intervista rilasciata dal centrocampista della Vecchia Signora, in vista della Champions League(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:18:00 GMT)

Juventus - Higuain reCuperato : col Tottenham ci sarà. Mandzukic - si decide domani : Oggi la Juve ha avuto le risposte che stava aspettando da Higuain. Il Pipita si è allenato regolarmente in gruppo insieme ai compagni, senza risparmiarsi, il trauma osseo alla caviglia sinistra sembra ...

Tottenham-Juventus - preocCupano Higuain e Benatia. Novità sul fronte Bernardeschi… : Tottenham-Juventus, preoccupano Higuain e Benatia. Novità sul fronte Bernardeschi… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Tottenham-Juventus- Mancano circa due giorni al big match tra Tottenham e Juventus. Dopo il 2-2 dell’andata, i bianconeri scenderanno in campo dinanzi ad un Wembley infuocato, il quale spingerà gli “Spurs” verso i quarti ...

Tottenham-Rochdale - questa sera la diretta di FA Cup : TORINO - Sulla carta, l'impegno in FA Cup contro il Rochdale di stasera sembra essere una passeggiata per il Tottenham. Del resto, mentre gli Spurs lottano per un posto in Champions League, i più ...

Probabili Formazioni Tottenham-Rochdale - Replay FA Cup 28-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Rochdale, FA Cup 2017/2018, Ore 20.45: Cambio di modulo per Pochettino, ospiti con lo stesso 11 dell’andata. Dopo il 2-2 rimediato nella partita precedente, il Rochdale va a Wembley per sfidare nuovamente il Tottenham, con la speranza di trovare ancora una volta l’impresa, e chissà, magari riuscire a passare il turno. Spurs che vengono dalla vittoria in extremis contro il Crystal Palace ...

Fa Cup - flop Tottenham : 2-2 con il Rochdale - ‘Spurs’ costretti al replay prima della Juve : Quante volte abbiamo sentito dire che la Fa Cup regala emozioni e che in questa competizione tutto può succedere? Molte, tanto che si continua a parlare di una Coppa Italia in stile Fa Cup. In effetti qualcosa di magico c’è se il Tottenham, reduce da un’ottima prestazione in un ottavo di Champions League con la Juventus, pareggia con il Rochdale, ultima classificata della League 1 (la terza serie inglese). Clamoroso quanto ...

Tottenham con la testa alla Juve : in FA Cup è costretto al replay : LONDRA - Tottenham di nuovo costretto al replay in FA Cup. Dopo il Newport, anche il Rochdale , terza divisione inglese, ferma gli Spurs - rivali della Juventus in Champions League - sul pari: 2-2 il ...

FA Cup - Rochdale-Tottenham 0-0 in diretta : risultato LIVE. Poche emozioni : Rochdale-Tottenham 0-0 LIVE TABELLINO Rochdale , 3-5-2, : Lillis; McGahey, McNulty, Delaney; Rafferty, Cannon, Camps, Kitching, Done; Humphrys, Henderson. All: Hill Tottenham , 4-2-3-1, : Vorm; ...

FA Cup - Rochdale-Tottenham : probabili formazioni e diretta : TORINO - Clima da passeggiata di salute. Questo sembra essere l'umore dei tifosi del Tottenham in vista dell'impegno di FA Cup contro il Rochdale di oggi. Del resto gli Spurs arrivano da una serie di ...